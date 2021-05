//ANSES: quiénes cobran AUH, jubilaciones y pensiones hoy, martes 4 de mayo

Continúa el cronograma de pagos coordinado por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), para los beneficiarios de la AUH, jubilados y pensionados correspondiente al mes de mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos para el mes de mayo para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, por Prenatal y por Maternidad, de la Prestación por Desempleo, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).Las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas tienen el pago disponible para extraer por cajero automático o línea de cajas (aquellos que no cuenten con la tarjeta de débito), quienes tengan su DNI finalizado en 2 y 3.

Los beneficiarios del Plan de Desempleo 2 y 3 perciben sus haberes, desde el 3 al 9 de mayo, cualquiera sea su último número de DNI. En el caso de las personas beneficiarias del plan de desempleo 1, perciben el pago entre el 21 y el 31 de mayo, de acuerdo al número con el que finalice su DNI.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo comenzarán a pagarse el 10 de mayo para los beneficiarios que tengan documento terminado en 0 y finalizará el 21 de mayo para quienes tengan terminado en 9.

Según informó ANSES, hoy continúa el pago del refuerzo de los 15.000 pesos para beneficiarios del AMBA. El dinero se deposita automáticamente y sin trámite previo, para titulares residentes del AMBA de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y monotributistas A y B que cobren Asignaciones Familiares con DNI finalizados en 6.

El beneficio alcanza también a mujeres embarazadas de 12 semanas o más que estén desocupadas, sean trabajadoras informales con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, monotributistas sociales, trabajadoras de servicio doméstico registradas, personas inscriptas en alguno de los programas Hacemos Futuro (Argentina Trabaja y Ellas Hacen), Manos a la Obra o programas del Ministerio de Trabajo. Además se abona el Programa Alimentario PAMI a quienes tengan su DNI finalizado en 2 y 3. Fuente: la100cienradios

