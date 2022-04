Aníbal Fernández aseguró que Cositorto será deportado y entregado en Argentina

Estaba en República Dominicana

Finalmente, Leonardo Cositorto fue detenido en República Dominicana tras permanecer prófugo de la Justicia argentina y también de la Interpol. Aníbal Fernández confirmó que será deportado y entregado a la Argentina.

En sus redes sociales, el ministro de Seguridad compartió: “El CEO de Generación Zoe será deportado en las próximas horas. Agentes federales de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol viajarán para traer a nuestro país a Leonardo Nelson Cositorto sobre el que pesaba un pedido de captura internacional”.

El hombre está acusado de estafa y de asociación ilícita. Estuvo más de dos meses prófugo y era intensamente buscado por la fiscal Juliana Companys.

Cositorto está acusado de casi 40 hechos de estafa en Villa María, provincia de Córdoba.

Allí ya están presos su número 2, “Max” Batista y su contador, Norman Próspero. Igualmente sigue prófugo el llamado “director legal” del grupo, el ex juez y fiscal Héctor Luis Yrimia, que dejó la Argentina a fines del años 2021 para no regresar. Fuente: El Once

