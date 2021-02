//Andrea Rincón, sobre las adicciones: “La cocaína es el infierno”

Las fuertes declaraciones

En una fuerte entrevista, Andrea Rincón se animó a hablar sobre su lucha contra las adicciones. Además, contó qué siente cuando ve gente que consume drogas. “Que levanten el teléfono y pidan ayuda”, recomendó.

Tras confirmar su participación en la segunda edición de “MasterChef Celebrity”, Andrea Rincón se animó a romper el silencio y habló sobre su lucha contra las adicciones. Fue en “Seres libres”, el nuevo ciclo de Gastón Pauls por Crónica TV.

Durante una charla a corazón abierto, el conductor le preguntó sobre su actitud ante “cualquier tentación”. “Vivo con eso porque tengo una parte en la que me gusta el quilombo. Estoy en un lugar tan lindo, tan hermoso y me recuperé. Yo me levanto todos los días feliz de quién soy. Estoy en paz”, confesó Andrea Rincón.

”Cuando me voy a dormir, cuando apoyo la cabeza en la almohada. Cometo un montón de errores a diario pero trato siempre de ser mejor. Hoy vivo en paz conmigo mismo”, agregó la actriz de 35 años. Además contó qué siente cuando ve gente que consume drogas.

”Me duele, me da tristeza, me da ganas de abrazarlo. Me duele el dolor. Cuando te metés en ese lugar es porque hay algo. Salvo que hay gente que consume por consumir, tiene un consumo social que yo nunca pude tener controlado. Nunca me pasó. Me dan ganas de ser súper Andrea y salvarle la vida a ese ser como me la salvaron a mí”, comentó.

Andrea Rincón contó que fueron algunas personalidades del espectáculo quienes la ayudaron a superar las adicciones como Nancy Dupláa, Pablo Echarri y también el conductor, Gastón Pauls. Luego, se animó a describir lo que fue la cocaína para ella: “Es el infierno”.

Con respecto al alcohol, aseguró: “Considero que es algo muy similar, porque yo tuve problemas con el alcohol pero no te lleva al mismo lugar. Porque con el alcohol terminás quebrado y te dormís. También es humillante y vergonzoso pero la cocaína te lleva a un lugar que puede ser un viaje… Es el infierno”.

”Así como conocí al diablo conocí a Dios. Lo que pasa es muy tentador lo que se te ofrece. Pero cuando de repente estás ahí, dejó de ser tan bonito. Después hay un lugar de vacío existencial porque no le diste de comer al espíritu”, reflexionó la actriz.

Finalmente, el conductor le preguntó qué le diría a alguien que se está drogando mientras mira la entrevista, Andrea expresó: “Si yo pude, puede cualquiera y siempre se puede. Que levanten el teléfono y pidan ayuda. Sé que se siente mucha vergüenza y es como mostrarte desnudo pero es necesario pedir ayuda”. Fuente: Crónica

