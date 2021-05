//Andrea Rincón apuntó contra periodista por sus dichos sobre los adictos

Hablaron de las drogas

La actriz cruzó al periodista, luego de que éste dijera que hay personas adictas que no logran recuperarse. “El mensaje que tenemos que dar como comunicadores sociales es que sí se puede salir”, remarcó.

Andrea Rincón cruzó a Paulo Vilouta en medio del comienzo de Podemos Hablar (Telefe), el pasado sábado 8 de mayo. Sucede que el periodista opinó acerca de la capacidad de recuperación de aquellos y aquellas que caen en el consumo de drogas y señaló que no todos pueden alcanzar la rehabilitación. Ante la declaración, la actriz que padeció la enfermedad saltó con los tapones de punta y le rogó al panelista de Intratables (América TV) que se retractara. “Como una adicta te lo pido”, suplicó.

Todo ocurrió al principio del programa que presenta Andy Kusnetzoff, en el cual también participaron como invitados e invitadas Sofía Gala Castiglione, Hernán Cae y Agustín “Soy Rada” Aristarán. En ese sentido, la hija de Moria Casán había pasado “al punto de encuentro” y se encontraba relatando lo duro que fue reconocerse como adicta a la cocaína, transitarlo y finalmente, rehabilitarse.

“Estaba fisurada, en otro planeta… Tocar el fondo no es claro, no es que uno se ilumina de golpe. Para mí fue progresivo”, aseveró la actriz y mamá de Helena Tuñón Castiglione y Dante Della Paolera Castiglione. En ese momento, Paulo Vilouta intervino en la conversación y añadió: “También digamos que no todo el mundo sale. Las chicas realmente han hecho todo un proceso, que es muy difícil”.

La reacción de Andrea Rincón

Tras las palabras del conductor de Radio La Red, un clima de tensión inundó el estudio. Al respecto, la participante de MasterChef Celebrity 2 (Telefe) decidió interceder en la charla y en calidad de adicta recuperada le marcó la cancha al periodista.

“Pará, pará, no está bueno lo que decís. Sí, todo el mundo puede salir”, advirtió. “Pero no todos salen”, insistió Paulo. En esa circunstancia, Andrea volvió a determinar: “Bueno sí, pero todo el mundo puede salir”. Quien apareció en escena nuevamente fue Sofía y a modo de acotación afirmó que “salir no es fácil”.

Entonces, Rincón se calzó la diez y se dirigió con argumentos a Vilouta: No es fácil. ¡Pero todo el mundo puede salir! Porque es contraproducente lo que decís. Hay mucha gente que está del otro lado, que tiene este problema y piensa que no puede salir. Están como estábamos Sofía y yo, hace un tiempo atrás, pensando que no podíamos salir. Muertas de miedo”. Y luego agregó: “El mensaje que tenemos que dar como comunicadores sociales es que sí se puede salir”.

Además, la artista comentó que brinda talleres para quienes sufren drogadicción y para sus familiares. Por último, concluyó: “te pido que le digas a los adictos que sí pueden salir. Que el mensaje que expreses es que puedan salir”. Fuente: Exitoína