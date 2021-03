//Analizan un «plan de continuidad» de la AUH para quienes cumplan 18 años

Cobertura Social

Se busca dar continuidad del beneficio a los chicos que cumplen 18 años y sus padres dejan de percibir la ayuda. Se prevé un plan de estudios para unos 550.000 jóvenes en una primera etapa y 3 millones después.

El Gobierno evalúa establecer una redefinición de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para que haya una continuidad de este programa social en aquellos padres cuyos hijos dejan de percibir el beneficios después de los 18 años y también en los jóvenes de mayores de edad que hoy no cuentan con una cobertura social aunque se encuentran en una situación vulnerable.

Se trataría de una reforma de fondo de la AUH que podría alcanzar en una primera etapa a unos 550.000 chicos y más adelante a tres millones de jóvenes.

El tema de esta redefinición de la AUH se encuentra en etapa de borrador avanzado sobre el escritorio de Alberto Fernández y ya lo han discutido la titular de la Anses, Fernanda Raverta; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y la secretaria de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

Según comentaron al diario El Cronista fuentes de la Casa Rosada que están trabajando el tema la idea del gobierno es no dejar desprotegidos a los jóvenes y sus familias humildes una vez que cumplen el ciclo de la AUH a los 18 años. Por ello se habla de un «plan de continuidad» de la AUH con la intención del Gobierno de no cortar el beneficio a los padres que tienen hijos que cumplen los 18 años y mantener el ingreso mensual a cambio de una contraprestación de cumplimiento de un plan de estudios. Aun no se filtró en detalle el proyecto ni tampoco el monto presupuestario que ello implicará.

La AUH llega a unos 4,5 millones de chicos en la actualidad y en el gobierno evalúan que actualmente existen unos 3,5 millones de chicos de entre 18 y 24 años sin ingresos cuyos padres en los últimos años dejaron de percibir el beneficio de la AUH y quedaron sin cobertura. A la vez, son 550.000 los que tendrían entre 15 y 18 años y que tienen la Asignación pero que en unos años dejarían de percibir el plan social.

En este contexto, la idea que se está gestando en el gobierno es dar una continuidad a los que tienen o tuvieron la AUH a cambio de la contraprestación de cumplir con un programa de estudios. Fuente: El Once

