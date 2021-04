//Analizan más restricciones a la circulación: qué recomendaron los expertos

Coronavirus

El gobierno nacional evalúa nuevas medidas restrictivas. Expertos solicitaron analizar un “cierre por poco tiempo, con principio y final”. Apuntan a actividades recreativas grupales, principalmente en espacios cerrados y deportes amateurs

El presiente Alberto Fernández evalúa nuevas medidas restrictivas para la circulación ante el pedido del comité de expertos que advirtió sobre «una nueva pandemia» debido a que durante el fin de semana no ha mermado la cantidad de gente en la calle.

El mandatario, analiza restricciones más severas tras conocerse nuevas fiestas clandestinas durante el fin de semana y picos de casos positivos de Covid-19

Los expertos que se reunieron con Cafiero y Vizzotti en Casa Rosada advirtieron que para poder mantener la actividad económica y la presencialidad en las escuelas hace falta “más conciencia social y otras restricciones”, por lo que se prevén más restricciones para la circulación como primera medida.

“La segunda ola no es más de los mismo, el escenario no es igual. Las nuevas variantes que ya circulan en Argentina han hecho estragos en otros países”, advirtieron los especialistas al Gobierno. “Es casi una nueva pandemia”, razón por la cual reclamaron más restricciones en actividades deportivas y recreativas, resumieron.

“Si no se baja la circulación de la gente, no bajará la circulación de virus”, explicaron.

“Medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final”

El comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández le recomendó “analizar medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final”. Si bien crece la preocupación por la velocidad de los contagios de coronavirus, aún es pronto, según los expertos, para realizar una evaluación de los resultados sobre el impacto que tuvieron las nuevas restricciones que se pusieron en marcha el último viernes.

Según fuentes oficiales, los especialistas le recomendaron al Gobierno esperar. “Las nuevas restricciones son recientes, los resultados se verán después de 10 días. Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus”, explicaron los integrantes del comité que integran médicos, terapistas e infectólogos.

La recomendación, al menos por ahora, es mantener las escuelas con presencialidad en los establecimiento educativos. Aunque “para poder seguir con las escuelas abiertas hay que balancear con otras actividades que deben tener restricciones, medidas focalizadas”. Lo mismo ocurre con la actividad económica. “Los contagios no son en los lugares y actividades con protocolos”, explicaron.

Dentro de las preocupaciones, los especialistas pusieron especial atención en el comportamiento social. “No se respetan aforos en lugares cerrados y no se respeta la suspensión de las reuniones sociales”, aseguraron y le reclamaron a las autoridades mayores controles y restringir reuniones presenciales. Fuente: El Once

