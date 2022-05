Amber Heard detalló los actos de violencia que sufrió de parte de Johnny Depp

Sigue el juicio

La actriz Amber Heard siguió declarando contra su exmarido Johnny Depp y brindó detalles de los actos de violencia que padeció. Recordó una oportunidad cuando «me pateó en la espalda y caí al suelo. Nadie hizo nada».

Con constantes gestos de indignación y en un relato entrecortado, Amber Heard describió este jueves en el estrado la supuesta primera vez en la que su ahora exmarido Johnny Depp la golpeó en público.

Ocurrió presuntamente en un avión privado, y por celos del también actor James Franco.

Así lo explicó durante la tercera semana del juicio que enfrenta a ambos en una demanda civil ante un juzgado de Fairfax, Virginia (Estados Unidos).

«Estaba muy enfadado conmigo por haber aceptado un trabajo con James Franco. Odiaba a James Franco, lo odiaba», comenzó a contar.

Según la actriz, Depp olía a hierba y a alcohol. La insultó y le preguntó en lenguaje sexualmente explícito lo que Franco le «había hecho» a su cuerpo, dijo.

Añadió que Depp le estuvo lanzando cosas, ella se fue cambiando de asiento tratando de evitarlo —»Simplemente no quería enfadarlo. No quería que hiciera un clic y se volviera peor»— hasta que en un momento fue detrás de ella y la golpeó.

«Simplemente me pateó. En la espalda. Y caí al suelo», dijo. «Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Fue como si pudieras oír caer un alfiler en ese avión».

Depp ha negado reiteradamente en este mismo juicio haber pegado nunca a Heard ni a ninguna otra mujer.

Sin embargo, su exesposa abundó en detalles sobre su supuesto comportamiento violento este jueves, como lo hizo en su primera comparecencia el miércoles, cuando también lo acusó de abuso sexual.

«Lucho por encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto, es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo «, comentó entonces Heard, expresando lo difícil que ha sido para ella revivir el tiempo que compartió junto al intérprete de «Piratas del Caribe».

También describió el inicio de la relación, luego de que ambos compartieron una gira para promocionar la película The Rum Diaries en 2011,y habló sobre cómo los problemas entre ambos escalaron hasta que supuestamente Depp la golpeó en más de una ocasión.

La artista de 36 años, durante el pleito que se realiza en Virginia, Estados Unidos, incluso describió una escena de supuesto abuso sexual.

Depp, de 58 años, ha negado en varias ocasiones haber golpeado o abusado de su exesposa.

Un cambio en la relación

La relación dio un giro a lo largo de 2012. Heard describió que durante este periodo hubo un ciclo de maltrato en el que Depp presuntamente usaba drogas y abusaba de ella de forma verbal y física.

«Johnny con speed es muy diferente del Johnny con opiáceos; Johnny con opiáceos es muy diferente al de con Adderall y a Johnny con cocaína. Tenía que aprender a prestar atención a las diferentes versiones de él», describió la protagonista de Aquaman

El actor, según su exesposa, desaparecía por días. Cuando regresaba, hacía comentarios despectivos sobre ella.

«Hacía comentarios sobre prostituirme, pero lo hacía en el contexto de mi actuación».

Depp también acusaba a Heard de tener relaciones extramatrimoniales.

Luego de estos momentos de supuesto abuso, Depp se volvía «agradable, sensible, y generoso».

El alegado uso de sustancias por parte del actor ha sido un tema frecuente en el juicio.

Por el contrario, él afirma que estuvo sobrio durante gran parte del tiempo que pasaron juntos, después de desintoxicarse del uso de opioides en 2014.

«Me dio una bofetada»

En la audiencia de este miércoles, Heard hizo un relato sobre la primera vez en la que supuestamente Depp la golpeó.

Todo ocurrió en medio de lo que ella creyó que era una broma sobre un tatuaje que él tiene en el brazo.

«Estaba sentado en el sofá, estábamos teniendo una conversión normal, no había peleas, no había nada. Él estaba bebiendo y no me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba usando cocaína, tenía un frasco de cocaína».

«Le pregunté sobre el tatuaje que tiene en el brazo, parecían marcas negras y le pregunté qué decía».

Depp supuestamente contestó «Wino», en posible alusión a la actriz Winona Ryder, su expareja. Heard se rio y entonces él la abofeteó.

«Me abofeteó en la cara», dijo Heard. «No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré».

Depp, alegó ella, le dio un segundo golpe y ella perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Después del incidente, recibió llamadas y mensajes de texto de él disculpándose y prometiendo que nunca la volvería a maltratar.

Abuso sexual

Heard también describió un momento en el que Depp supuestamente cometió actos de violencia sexual.

Todo ocurrió posterior a una altercado con su exesposo en un viaje de campo a Hicksville, California.

El plan era hacer una fiesta en el desierto y quedarse en casas rodantes con varias personas.

La actriz contó que, durante el viaje, una mujer que les acompañaba puso su cabeza en su hombro y la mano sobre su brazo. Al parecer la persona estaba drogada.

Depp se indignó, comentó Heard, y comenzó a gritarle a la mujer que estaba junto a ella.

Según Heard, regresó con su entonces esposo al trailer y allí discutieron.

Depp comenzó a buscar lo unas drogas que no encontraba y prosiguió a tocar a la actriz.

«Arrancó mi ropa interior y luego procedió a hacer una búsqueda en la cavidad», detalló Heard.

«Solo me quedé ahí parada», continuó.

Cruce de acusaciones

El juicio de ambos actores atrae la atención de millones alrededor del mundo, sobre todo por las acusaciones de abuso de ambas partes.

Además, ha propiciado múltiples análisis sobre los roles de género en las relaciones e incluso el abuso sobre los hombres.

En esencia, el pleito legal es sobre difamación.

Depp demandó a su exesposa y alega que su reputación ha sido dañada debido a varias acusaciones de abuso por parte de Heard en diversos medios de comunicación.

En un artículo de 2018 para el periódico The Washington Post, Heard dijo ser víctima de abuso doméstico.

Ella no nombró a Depp ni a nadie más como el responsable de dicho abuso. No obstante, el actor entiende que su persona puede ser asociada con esas expresiones y que su carrera se ha visto afectada en consecuencia.

Depp pide como retribución US$50 millones.

En respuesta, Heard contrademandó por US$100 millones. Dice que las afirmaciones de Depp en su demanda son en sí mismas «acusaciones falsas y difamatorias» diseñadas para «arruinar su vida y su carrera». Fuente: El Once

