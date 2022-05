Alumno víctima de bullying golpeó a su acosador durante una clase

Córdoba

El hecho ocurrió entre alumnos de primer año de una escuela secundaria de Córdoba. El alumno que agredió al otro, sufría bullying por su tamaño y su autismo. La escena quedó registrada en un video, que filmó un estudiante.

Dos estudiantes de una escuela secundaria de Río Segundo, Córdoba, protagonizaron un dramático video que muestra las consecuencias de una problemática arraizada en la sociedad: el llamado bullying o acoso escolar.

En un video, que fue grabado por otro estudiante se ve una brutal pelea dentro del aula entre dos adolescentes de primer año. Aunque las imágenes no son nítidas y no se alcanza a escuchar la conversación entre ambos, se conoció luego que uno de los jóvenes fue agredido verbalmente por su autismo y por su tamaño.

Ante esto, el joven reaccionó de la peor manera: se acercó hacia su compañero, lo tomó por la remera y golpeó su cabeza contra el banco. En las imágenes se escuchan los gritos del resto de los presentes, que no alcanzan a intervenir.

En respuesta a esto, el otro estudiante sacó una hondera del bolsillo y le tiró una piedra, situación que provocó una nueva agresión por parte del segundo estudiante. Con más ira, lo volvió a atacar con golpes de puño, hasta que segundos después, una docente logró intervenir y frenar la pelea.

Autoridades de la institución le confirmaron a ElDoce.tv que el hecho ocurrió días atrás y que tomaron las medidas establecidas por “protocolo” para controlar la situación. “Convocamos a las familias y hablamos con los alumnos”, agregaron. A su vez que aseguraron que los inspectores “están en conocimiento” de lo sucedido.

Además, informaron que se tomaron medidas disciplinarias hacia los dos estudiantes, aunque evitaron entrar en detalles.

Semanas atrás, el caso de una niña de Mendoza protagonizó todos los portales de noticias luego de que se viralizara un video suyo en donde hablaba sobre el bullying que vivía en la escuela. La filmación fue publicada por su tía en Facebook y, en la misma, Agustina -de apenas cinco años- relató que sus compañeros la acosan todos los días por su aspecto físico y que ella no quería ir más.

Aún con el guardapolvo puesto y con la cara bañada en lágrimas, Agustina le dijo a la cámara: “No quiero ir más a la escuela. Me dicen ‘gorda’”. Con la voz cargada de angustia y frustración, continuó: “Me tratan de ‘gorda chancha’. Estoy cansada. Me tienen harta”. Su caso -a pesar de no ser el único- logró alcanzar todos los rincones del país a través de las redes y fueron muchos los que se conmovieron al oír el estremecedor relato. Fuente: El Once

