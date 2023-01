Alex Caniggia y Melody Luz van a ser padres: “¡Ahora sí, se viene el bebé!”

El fruto del amor

Alex Caniggia y Melody Luz llevan ocho meses de noviazgo, anunciaron que están esperando su primer hijo. “¡Ahora sí, se viene bebé!”, escribieron en un posteo compartido.

Alex Caniggia y Melody Luz demostraron que el amor que los une es más fuerte de lo que muchos pensaban. Y, a ocho meses de comenzado el noviazgo, anunciaron que están esperando su primer hijo. “¡Ahora sí, se viene bebé!”, escribieron en un posteo compartido que publicaron en sus cuentas de Instagram. Y agregaron varias fotos, en las que se los puede ver exhibiendo el test de embarazo positivo y al mediático, que este lunes debuta al frente de Los desconocidos de siempre por El Trece, besando el vientre de la bailarina.

“Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, agregaron en la publicación. Y, arrobando al hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, la futura mamá agregó: “Gracias por tu compañía, cuidados, paciencia, nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla. Te amo mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”. “Bueno, ya la panza no se puede ocultar más. Estábamos esperando que llegara el momento de poder comunicarlo nosotros, porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo. Cero respeto por los tiempos y la privacidad de uno. Pero les re cabió (sic). Y estoy muy feliz de habérselo compartido yo. Y estamos muy felices de que lo sepan y de poder vivirlo con ustedes”, dijo la bailarina minutos más tarde en una de sus historias. Y agregó un texto dirigido a los periodistas: “No se gasten en buscar notas las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente, la mamu”.

El amor entre Alex y Melody nació a fines de abril en el seno de la primera edición de El hotel de los Famosos. Y, ya dentro del reality, comenzaron a circular rumores de embarazo que ellos se encargaron de desmentir. Sin embargo, con el correr de los meses ambos fueron afianzando cada vez más su relación. A tal punto que, después de haber apostado a la convivencia y de haber realizado un viaje a Europa, en el mes de octubre decidieron sellar su unión con un significativo tatuaje.

Fueron ellos mismos los que se encargaron de compartir con sus seguidores de las redes sociales todo el proceso que realizaron para grabarse la frase que los identifica. En el video que publicaron, se los puede ver a los dos en el negocio del tatuador. “Gente, llegó el día. Hoy sí, nos vamos a tatuar con el amore della mia vita: ‘Amore mío’. Lo que escuchás. Vamos a estar por toda la vida juntos”, decía el mediático para terminar fundiéndose en un beso con su novia.

Cabe recordar que, tras la final del programa en la que Alex se consagró ganador, él y Melody empezaron a convivir en serio, sin estrategias, juegos o compañeros como lo hacían durante el encierro. En diálogo con Teleshow, la bailarina había hablado de la relación. “Está todo cada día mejor”, dijo feliz. Y agregó: “Ahora es más lindo porque hay más intimidad y no estamos llenos de cámaras”. Aunque cada uno tenía su casa y bien podrían hacer vida de novios, visitándose y dándose tiempo para extrañarse, la realidad es que de inmediato decidieron instalarse juntos en la casa del mediático.

Luego decidieron viajar para relajarse después de tantos meses de encierro y también para que la joven pudiera conocer a su famosa suegra. En medio de sus vacaciones por España, no dudaron en publicar varios posteos conjuntos en los que se dedicaron tiernas palabras que ratifican sus sentimientos. “Si ya hicimos lo más difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo fácil, no perdernos nunca”, se escribieron. Alex fue más allá y le juró a su novia: “Quedate con quien te bese el alma, la piel te la puede besar cualquiera. A todos lados con vos, amor de mi vida”. A lo que Melody respondió, en la misma sintonía: “Con vos a donde sea, te amo mi pingüino”. Fuente: Teleshow

