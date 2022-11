Alejandra Maglietti reveló que está iniciando un romance con un colega suyo

“Estoy conociendo a alguien. Estoy contenta y saliendo con un chico que es abogado igual que yo”, confesó la panelista televisiva Alejandra Maglietti. Y dio una pista más “es argentino, no es internacional”.

La joven sostuvo por otra parte que le “gusta viajar y siempre tengo alguna excusa con mis amigas o algo para irme. También las redes sociales hacen que esas cosas sean más fáciles que antes, yo soy del interior, me gusta disfrutar de la naturaleza el fin de semana, entonces siempre que puedo… si me contratan para ir a trabajar a Mendoza yo aprovecho y me quedo todo el domingo ahí y no me pienso volver antes, me vuelvo en el último vuelo. Yo pienso, si alguien ve mi Instagram la gente debe pensar ‘¿en qué momento duerme?’ porque me gusta mucho disfrutar y conocer, sobre todo Argentina, que viajo un montón por el país”.

Interrogada por el portal Ciudad sobre algún proyecto laboral en particular para el verano, adelantó: “Voy a seguir, si Dios quiere y ojalá con Bendita durante el verano, que siempre sigue y nunca corta, estoy súper contenta de estar en un programa tan exitoso con todo el equipo, los quiero un montón y les mando un beso grande. Muchas veces publican algunas cosas que nos decimos nosotros en chiste o pasos de comedia que tenemos así que súper contenta. También estoy haciendo radio a la mañana en Vale 97.5 de 7 a 10 de la mañana con Marcelo Foss hasta fin de año y el año que viene veremos cómo sigue. Pero la verdad es que estoy muy contenta de todo lo que estoy haciendo ahora y ojalá que el año que viene siga así”. Fuente: El Once