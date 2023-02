Aimar contó el porqué de su llanto en el Argentina – México del Mundial

El ex volante de River y actual miembro del cuerpo técnico campeón del mundo, fue homenajeado en su Rio Cuarto natal, en Córdoba. «Habíamos estado una semana casi sin dormir», confesó respecto al duelo ante México.

Pablo Aimar es considerado el Ciudadano Ilustre en Río Cuarto. Por lo tanto, cuando el ex volante de River Plate y el Valencia, entre otros equipos, arribó a la ciudad cordobesa para afrontar un compromiso amistoso como líder del seleccionado Sub 15 frente a un combinado de la Asociación Atlética Estudiantes, las autoridades le rindieron un sentido homenaje por su labor en el equipo juvenil y la Scaloneta, recientemente campeona del mundo en la hazaña que gestó en Qatar.

«Hacer este tipo de partidos en ciudades del interior les sirve a los clubes y también a los chicos para seguir preparándose. Probablemente, la gente que vea a los chicos podrá recordar en unos años que ese joven profesional jugó en la ciudad», dijo el Payaso en una rueda de prensa. Y agregó: «Estar pintado en un mural de un lugar al que yo iba de chico me parece algo increíble. Ojalá me toque seguir estando con los mayores y los más chiquitos, porque somos felices en ese lugar. Es un honor formar parte del equipo de Selecciones Nacionales».

Además, con relación al éxito conseguido en Medio Oriente, Aimar remarcó: «Nosotros siempre defendemos que si durante una competencia hay buen clima grupal, buena leche, siempre suma, pero así y todo eso no garantiza el título; lo que eso garantiza es el disfrute del proceso». Finalmente, cuando le consultaron sobre su proyecto personal subrayó que «el trabajo con chicos que quieren ser futbolistas profesionales, o de cualquier disciplina, supone una responsabilidad enorme. Es ayudarlos a entrar a la sociedad con valores, a crecer como seres humanos».

Naturalmente, la pregunta infaltable sobre la presencia del Lionel Messi en la próxima edición de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá no pudo faltar. «Ojalá que llegue en condiciones, para que pueda seguir jugando. En mi opinión fue uno de los mejores jugadores de la historia, ojalá que lo podamos seguir disfrutando durante estos tres años y medio que faltan para el Mundial», respondió el DT.

Además, se refirió al recordado llanto que emocionó a los argentinos durante la victoria ante México en Qatar. «Es lo que le pasa a alguien a quien le gusta mucho el fútbol. Habíamos estado una semana casi sin dormir, porque habíamos empezado mal, y eso fue obviamente como un desahogo. Hay situaciones personales atrás, que cada uno elige si contarlas o no. Pero fue eso, el desahogo de una semana de tensión, de ver que las cosas no se habían torcido del todo, sino que se podían encaminar de nuevo», comentó.

A su lado también estuvo presente Bernardo Romeo, como coordinador de selecciones juveniles. «Me toca coordinar desde la Sub 20 hasta la Sub 15 y formamos un gran equipo de trabajo. Estamos en constante actividad y tratamos de darles herramientas a los chicos para que crezcan día a día», sostuvo el ex delantero de San Lorenzo y Estudiantes de La Plata.

Finalmente, el estratega a cargo de la Sub 17, Diego Placente destacó la importancia de «hacerles entender a los chicos, a estas edades, que el fútbol es para disfrutarlo». «Se trata de sacar un poco la presión de ganar para poder aprender jugando. Tratamos de contener a los chicos, hablarles e ir corrigiendo de a poco, porque sabemos, ya que lo vivimos, que no es fácil estar en el lugar soñado y jugar con los mejores del país», concluyó. Fuente: Super Deportivo

