Ahora 30 para electrodomésticos: definieron el interés, cuotas y congelamiento

Para comprar con financiación

El plan de compra de electrodomésticos en hasta 30 cuotas, entrará en vigencia este viernes en todo el país. Las cuotas tendrán una base de $7500 y ya definieron el porcentaje de interés anual. Los detalles.

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en su despacho al ministro de Economía, Sergio Massa, para terminar de delinear el plan de compra de electrodomésticos en hasta 30 cuotas que entrará en vigencia a partir de este viernes en todo el país.

El plan incluye heladeras, lavarropas, celulares, televisores y aires acondicionados de bajo consumo, de producción nacional y con precios congelados durante 90 días.

Además, la tasa de las cuotas será de 48% anual, que es la mitad de la actual en el sistema financiero. Van a participar los bancos nacionales, las cadenas con locales físicos y las asociaciones de bancos.

En el caso de los aires acondicionados, el objetivo de la medida es promover la incorporación de tecnologías eficientes que permitan generar un ahorro energético.

El programa de 30 cuotas se suma a uno de 42 destinado a jubilados y jubiladas que se pondrá en marcha en noviembre, con la misma oferta de productos electrodomésticos.

La lista incluye televisores de 50, 55 y 58 pulgadas con tecnología 4K con precios desde los $130.000 y celulares de gama media y media baja de $70.000 en adelante. El Ahora 30 estará disponible en cadenas y Pymes, pero deben tener retail físico; quedan excluidas las ventas en línea.

Esta nueva medida permitirá volver a financiar a tasa subsidiada la compra de celulares, rubro que se eliminó del programa Ahora 12 en octubre de 2020, y que ahora se renovará con el plan Ahora 30, esta opción estuvo incluida en el plan Ahora 12 hasta febrero de este año y luego se eliminó.

La secretaría de Comercio aclaró que el nuevo plan no se enmarca en el programa Ahora 12, dado que tendrá una duración acotada desde su inicio y hasta fin de año, y en principio no se renovará. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com