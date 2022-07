Agmer pedirá «adelantamiento del 16,16% restante del acuerdo paritario vigente”

Plenario de Secretarios Generales

En Concepción del Uruguay se realizó este martes el Plenario de Secretarios Generales de Agmer. Resolvieron solicitar «el adelantamiento del 16,16% restante del acuerdo paritario vigente» y piden «reapertura de la paritaria salarial».

Se reunió este martes en Concepción del Uruguay el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de Agmer.

En este sentido, resolvieron solicitar “el adelantamiento del 16,16% restante del acuerdo paritario vigente”. Asimismo, exigen “inmediata convocatoria a la reapertura de la paritaria salarial docente, para recomponer genuinamente el salario”.

En ese marco, el gobierno provincial convocó este martes a los gremios docentes a una reunión de trabajo a realizarse este viernes a las 10, en Casa Gris. El objetivo es analizar la escalada inflacionaria actual de acuerdo a las pautas previstas hasta agosto en el acuerdo paritario vigente.

Tras el Plenario, desde Agmer manifestaron que «estamos transitando uno de los momentos más duros, difíciles y riesgosos en la historia nacional. Nuestro país recibe los cimbronazos de la crisis en la que están las grandes potencias. La globalización capitalista socializa las pérdidas en la periferia y condena a mayor pobreza a sociedades como la nuestra. Sin embargo, en nuestro caso, la crisis no podemos adjudicársela exclusivamente al drama externo. Las y los argentinos estamos en un proceso de pérdida constante de nuestro poder adquisitivo, que no es de ahora, sino que viene de años, y venimos bancando sobre nuestras espaldas los costos de un drama económico no orquestado, organizado ni ejecutado por ninguno de nosotros y nosotras”.

Señalaron que “lejos de ello, durante el ciclo neoliberal que contrajo en forma ilegal el mayor endeudamiento externo que conocen las naciones, que hundió al país y ató el destino amargo por el que pasarán varias generaciones, pretenden que lo paguemos las y los trabajadores con ajustes y salarios diezmados”.

«En el primer trimestre de este año el proceso de discusión y negociación salarial –entre este sindicato y el ejecutivo de la provincia- se manifestó en un acuerdo paritario que permitió ubicar al salario docente por encima de la inflación y un esquema de recomposición por tramos, tendientes a garantizar que dicho salario no se depreciara», comentaron.

“Hoy, el avance descontrolado de la inflación impone la urgencia de adelantar el pago, en forma inmediata, del 16,16% restante acordado por la paritaria firmada el 29 de marzo pasado, y convocar cuanto antes a la reapertura de la discusión salarial, planteo que llevaremos el próximo viernes 29 de julio a la reunión con el gobierno, para afrontar los meses que quedan del año. Es imprescindible que el gobernador cumpla con su palabra, manifestada públicamente, de que este año el salario de las y los trabajadores va a estar por encima de la inflación”, agregan.

“De la misma manera, demandamos que, en la reunión paritaria de Condiciones Laborales que se reúne mañana miércoles 27 de julio, convocada por la implementación de la extensión horaria del nivel primario, se garanticen las condiciones salariales, de gradualidad, flexibilidad y autonomía de las instituciones escolares, con condiciones de infraestructura e higiene, en el marco de un proyecto pedagógico que contenga las necesidades de las comunidades educativas involucradas», indican.

Al mismo tiempo, «reiteramos el pedido de visualización de los listados de Nivel Inicial, Primario y sus modalidades para la urgente convocatoria a la adjudicación de cargos del Concurso N° 188”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com