Afirman que Wanda descubrió que la China Suárez volvió a escribirle a Icardi

Después de una estadía en Argentina, la empresaria habría encontrado nuevos chats en su regreso a París. “El fin de semana la China le volvió a escribir a Mauro y Wanda lo agarró”, sostuvo la panelista televisiva, Yanina Latorre.

Trascendió que, aprovechando que Wanda Nara estaba en Argentina, Eugenia la China Suárez le escribió a Mauro Icardi durante este fin de semana.

Este martes, al aire de LAM (América) Yanina Latorre adelantó que tenía “algo groso”. “El fin de semana la China le volvió a escribir a Mauro y Wanda lo agarró”, precisó.

Sorprendido, Ángel de Brito quiso saber quién era el o la informante y al descubrirlo sostuvo que es “una gran fuente”. Acto seguido, la angelita aseguró que la actriz tiene previsto viajar a España: “El 27 de abril la China va para Madrid a los Premios Platino y se queda hasta el 3 de mayo”.

Sin embargo, Wanda publicó fotos muy mimosa con Icardi en su “vuelta a casa”.

En noviembre pasado, después de que se diera a conocer que la actriz y el delantero del PSG se encontraron en un hotel Le Royal Monceau, Wanda rompió el silencio en un mano a mano con Susana Giménez. Allí relató cómo encontró los chats que desencadenaron su fugaz separación.

“Un día, estábamos en un campo, las nenas estaban andando a caballo y yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Ella me pidió una foto de mi hija más chiquita para la invitación y me acordé que habíamos hecho unas fotografías con el celular de Mauro”, arrancó explicando.

Luego, añadió: “Fui a buscarla en su celular y buscando y buscando, empecé a ver pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”.

En su cuenta de Instagram, la modelo explicó por qué decidió dejar pasar el engaño de Icardi con la China Suárez. “Porque si no pasa no es. Y si te lo cuentan es arrepentimiento”, dijo convencida de que él no llegó a intimar con la actriz.

Luego, la mediática amplió la reflexión. “Además, creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento. Odio a la soberbia, la mentira y la envidia”, sostuvo.

En el fin de su opinión, ubicó a la familia que formó con Icardi en el centro de todas sus decisiones personales: “Porque una familia, por estas cosas, no se debe romper. El amor de una familia es más grande que algunas cosas”.

Wanda, también, cerró con un palito hacia la China Suárez, sin nombrarla: “Siempre existe gente mal intencionada, y todo sirve para algo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Si estamos donde estamos es porque cada uno de nosotros así lo desea”. Fuente: TN Show

