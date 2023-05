Afirman que las exportaciones de soja y maíz son las más bajas en 21 años

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sumó un dato más al listado de los preocupantes números que surgen a diario relacionados al impacto de la sequía en el agro y en la economía argentina.

En su informe de coyuntura económica mensual, la entidad rosarina mencionó que las exportaciones de soja y maíz, en abril, fueron las más bajas registradas en 21 años, para ese mes.

Aunque las cifras finales aún no se han publicado, en base a datos preliminares de embarques, la BCR estima que en abril se enviaron al exterior apenas 3,9 millones de toneladas, un 49% por debajo del año pasado y 38% menos que el promedio de los últimos cinco ejercicios. Hay que remontarse a las 3,7 millones de toneladas de 2002 para encontrar una cifra menor.

Empeoran las proyecciones 2023

El dato es significativo habida cuenta que los complejos de soja y maíz son los dos que más dólares aportan a la economía argentina.En ese sentido, el aliciente es que, gracias a que los precios internacionales siguen en niveles altos en términos históricos, el ingreso de divisas –casi U$S 2.000 millones en abril– está 43% por debajo del año pasado, pero es apenas 5% inferior al promedio del último lustro.

Bajo este panorama, la BCR recortó otro 4% su proyección de exportaciones totales argentinas para todo 2023, a U$S 71.566 millones.

Con un ajuste productivo de otras cuatro millones de toneladas en soja y otras tres millones en maíz, más una perspectiva de siembra de trigo que sigue empeorando, la entidad rosarina redujo su perspectiva de exportaciones agroindustriales a lo largo del año –solo contempla granos y subproductos de soja, maíz, trigo, girasol y cebada– a U$S 27.224 millones, unos U$S 14.000 millones menos que en 2022.