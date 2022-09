AFA suspendió los partidos del viernes

El presidente Alberto Fernández declaró Feriado Nacional para este viernes luego del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. AFA comunicó que no se jugarán Patronato – Unión, Rosario Central – Talleres y Lanús – Tigre.

a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió todos los partidos programados para este viernes como consecuencia del atentado sufrido esta noche por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al llegar a su casa del barrio porteño de Recoleta.

Los encuentros que estaban previstos por la Liga Profesional eran Patronato – Unión de Santa Fe; Rosario Central – Talleres de Córdoba y Lanús – Tigre. También fueron postergados un partido del Federal A, dos del Campeonato Femenino y cuatro del torneo de Reserva.

«La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más enérgico repudio por lo sucedido con la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández Kirchner. Y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino», publicó la entidad en un comunicado al informar sobre la decisión de suspender la programación del día.

La vicepresidenta fue víctima de un atentado por parte de un hombre de nacionalidad brasileña que fue detenido por la policía luego de gatillar un arma de fuego a centímetros del rostro de la expresidenta.

Los encuentros suspendidos por la AFA



Primera División:

Patronato vs Unión

Rosario Central vs Talleres de Córdoba

Lanús vs Tigre

Federal A

Crucero (M) vs Unión (S)

Femenino – Primera División

UAI Urquiza vs Huracán

San Lorenzo vs Estudiantes (BA)

Reserva – Primera División

Argentinos vs Racing Club

Estudiantes (LP) vs Platense

Banfield vs Atlético Tucumán

Sarmiento (J) vs Aldosivi. Fuente: Super Deportivo

