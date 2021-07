//Adicional para 6 millones de jubilados: quiénes cobrarán el bono de $5.000

Anses

En agosto, el haber mínimo será de 28.065 pesos, una mejora del 50 por ciento frente al valor de diciembre de 2020. Hasta qué monto de jubilación se cobrará el bono. El próximo aumento está previsto para septiembre.

El gobierno anunció este martes que dará un bono de 5 mil pesos en agosto a los jubilados y jubiladas que cobren hasta 46.130 pesos, es decir, el equivalente a dos haberes mínimos de 23.065 pesos. La medida beneficiará a más de 6 millones de personas. «Una sociedad que no piensa en los adultos mayores perdió la ética», dijo el Presidente, Alberto Fernández.

Para las jubilaciones más bajas, el bono de 5 mil pesos será el tercero del año. Los anteriores fueron de 1.500 en abril y mayo, los cuales alcanzaron a jubilados y pensionados que percibían hasta 1,5 jubilaciones mínimas. El bono de agosto será el de mayor impacto porque beneficia a aquellos que perciben hasta dos haberes mínimos.

Con el apoyo adicional de agosto, los jubilados que cobran la mínima percibirán 28.065 pesos ese mes, un 50 por ciento por encima de lo cobrado en diciembre de 2020.

Se estima que cerca del 83 por ciento jubilados y pensionados cobrará efectivamente el bono de 5 mil pesos en sus salarios de agosto.

Las jubilaciones y pensiones junto con las asignaciones familiares acumulan este año dos aumentos según lo previsto por la nueva fórmula de movilidad, basada en la evolución de la recaudación y los salarios. Fue un 8,07 por ciento en marzo y 12,12 por ciento en junio. El próximo aumento está previsto para septiembre.

No queremos que los jubilados sean la variable de ajuste ante los aumentos de precios. Muchos me criticaron cuando dije que entre bancos y jubilados elegía a los jubilados, y entre salud y economía elegía salud, porque elegía la vida antes que la muerte, y no me arrepiento porque voy a luchar todos los días para que vivan con más salud y vivan bien», dijo Alberto Fernández durante el anuncio. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com