//Adabel Guerrero “noqueó” al verano con su lencería de cuero

Se mostró sensual

La bailarina Adabel Guerrero compartió una imagen, evidenciando su regreso al escenario y se mostró sensual en las redes. La modelo volvió a exhibir un look de lencería en el detrás de escena de su obra teatral.

La vedette argentina, Adabel Guerrero, dejó boquiabiertos a sus fans luego de difundir una simple pero infartante postal a través de su cuenta oficial de Instagram. En esta ocasión, la bailarina profesional dio un vistazo a sus admiradores no solo del regreso de su obra “Sex” a los teatros si no, también, del atrevido look que usará arriba del escenario.

Actualmente, la también modelo posee un total aproximado de 1 millón de seguidores en la plataforma, motivo por el cual la mayoría de sus posteos jamás pasan desapercibidos ante los ojos del público. Respecto de las imágenes y videos que publica a través de la red social, podemos apreciar su vida en familia, apariciones televisivas o teatrales y seductoras producciones fotográficas que la tienen como protagonista indiscutible.

.Desde el camarín, Adabel Guerrero petrificó a sus fans con outfit de cuero y seductora mirada.

En su más reciente posteo, Adabel Guerrero se mostró a sí misma en una casi primer plano vistiendo una prenda llamativa y que dejaba poco a la imaginación. Con unas tiras negras que trepan por su cuello, la modelo exhibió parte de su pecho y brazos al total descubierto. De esta manera, si es que no contamos con su atrapante mirada, es que logró conquistar los corazones de cientos de usuarios.

Lencería, cadenas y sensualidad

No se trata de la primera vez en que Adabel Guerrero comparte fotografías de alto voltaje desde su camarín. Con el reestreno de su producción teatral, la modelo comenzó a acostumbrase a exhibir salvajes postales en el detrás de escena. Sin ir más lejos, y a mediados de enero, la bailarina levantó suspiros con una foto de cuerpo completo, con un outfit compuesto por cuero y cadenas.

De cuerpo completo, la modelo volvió a exhibir un look de lencería en el detrás de escena de su obra teatral.

La publicación, con fecha del sábado 20 de febrero, alcanzó más de 8700 “me gusta” a tan solo 15 horas desde su difusión. Junto a ello, decenas de internautas no perdieron la oportunidad de hacerle saber lo que la imagen les produjo. “Una verdadera bomba, la rompes!”, “Hermosa como siempre. Te adoro” y “Amo tu baile en el caño más que otra cosa en el mundo” fueron algunos de los comentarios más destacados. Fuente: La Cien

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com