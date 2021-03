//Acusación y réplica: crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia

«Advertencias»

El presidente estadounidense tildó de “asesino” a Putin y advirtió que «pagará un precio», e en referencia a los supuestos intentos de injerencia rusa en las elecciones 2020. Rusia consideró estas palabras como un ataque.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que concuerda con la afirmación de que el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, es un «asesino» y advirtió que «pagará las consecuencias» por presuntamente tratar de socavar su candidatura en las elecciones de 2020, según una entrevista difundida el miércoles por la cadena ABC News.

Interrogado por su entrevistador sobre si piensa que el presidente ruso «es un asesino», Biden respondió «Sí, lo pienso».

Putin «pagará un precio», dijo el mandatario estadounidense en referencia a los supuestos intentos de injerencia rusa. Cuando se le preguntó cuáles serían las consecuencias, afirmó que «lo vas a ver en breve».

Biden le dijo al presentador de la ABC, George Stephanopoulos, que había advertido a Putin sobre una posible respuesta durante una llamada a fines de enero.

«Tuvimos una larga charla, él y yo. Y al inicio de la conversación dije, ‘Te conozco y vos me conocés. Si establezco que esto ocurrió, entonces prepárate’», contó el presidente de Estados Unidos.

Réplica

Rusia denunció este miércoles un informe de Estados Unidos que acusa al Kremlin de injerencia en las elecciones del año pasado, alegando que no existe ninguna prueba de ello.

«Este informe es incorrecto, sin fundamento y sin pruebas», declaró a la prensa el vocero de Putin, Dmitri Peskov.

«Rusia no se entrometió en las elecciones precedentes» de 2016, que llevaron a la victoria de Donald Trump» y no se entrometió en las elecciones de 2020″, en las que ganó Joe Biden, aseguró.

Según él, este informe es un «pretexto para poner al orden del día la cuestión de las nuevas sanciones» contra Rusia.

En un informe oficial publicado el martes, los ministerios de Justicia y Seguridad Interior de Estados Unidos afirmaron haber «identificado varios incidentes durante los cuales actores vinculados con los gobiernos ruso, chino o iraní, atentaron contra la seguridad de las redes de organizaciones políticas, de candidatos o partidos».

El presidente de la cámara baja del parlamento ruso (Duma) Vyasheslav Volodin, reaccionó asegurando que «Biden insultó a los rusos».

«Esto es histeria debido a la impotencia. Putin es nuestro presidente y un ataque contra él es un ataque contra nuestro país», consideró.

La relación entre Biden y Putin empezó con marcada tensión no sólo por la supuesta injerencia electoral sino también por lo que Moscú considera una campaña de presión de la Casa Blanca para que terceros países, principalmente en América Latina, no adquieran su vacuna contra el coronavirus, la Sputnik V. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com