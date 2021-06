//Actriz deslumbró a sus fanáticos con un “perreito salvaje”

Julieta Nair Calvo compartió un video bailando. .“Perreito salvaje”, escribió sobre el material audiovisual con el que rápidamente sorprendió a sus fans.

Julieta Nair Calvo compartió un video bailando al ritmo de la artista Emilia Boza.“Perreito salvaje”, escribió sobre el material audiovisual con el que rápidamente sorprendió a sus fans.

“Que hermosa Julieta lo que bailás por dios”, “Diosa”, “Sos perfecta”, “Increíble”, fueron algunas de las reacciones de sus fans. Además, hubo algunos famosos que también se animaron a comentarle.

“Amo!!!”, escribió en Roció Marengo debajo de la publicación. En la misma línea el actor Benjamín Rojas preguntó: “Yo quiero hacer eso, como hago?”.

La actriz de “Separadas” y “Las Estrellas” hizo su debut en “La Academia” la semana pasada. Y días antes, Nair Calvo fue consultada por un episodio con Jimena Barón.

Es que había compartido un chat con la jurado de “La Academia” que decía: “Me explicás el contexto de ese video. Por qué estás en te . . . 20:25”. Y arrobando a la cantante, agregó en la publicación: “Parece que le mandé un video subido de tono y la intimidé”.

Sin embargo, luego contó en “Hay que ver” que no se mandan mutuamente fotos desnudas. “Fue una broma que hice en Instagram. Fue un chascarrillo porque me preguntaron si me llevaba bien con Jime y yo mandé una captura del último chat; le había mandado una foto que me mostraba cansada, después del ensayo y entrando a la ducha. Pero no, no nos mandamos fotos desnudas”, explicó Julieta en aquella oportunidad. Fuente: Radio Mitre