//Acordaron congelar el precio de la harina y el pan hasta fin de año

Hasta el 31 de diciembre

El secretario de Comercio, Roberto Feletti, se reunió con representantes de panaderos y molineros, y se garantizó mantener el valor de la materia prima de los productos de panadería. La medida rige hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno nacional acordó este jueves con representantes de panaderos y molineros mantener el valor de la harina y el del pan hasta el 31 de diciembre.

La reunión fue convocada y encabezada por Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, frente a los aumentos registrados en gran parte del país de entre el 10% y 15%, lo que fue también advertido por los empresarios del rubro.

Tras salir del cónclave, el presidente de la Federación Industrial de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, se mostró conforme con el diálogo mantenido con Feletti y aseguró que el Ejecutivo mostró «el compromiso de mantener el precio de la materia prima fundamental para todos los productos de panadería hasta el 31 de diciembre».

El titular adelantó que las partes trabajarán en conjunto con las autoridades «después de diciembre» para evitar futuros aumentos y avanzar en «un pan diferenciado» compuesto por «algunas piezas en el kilo y de buena calidad».

«Nos comprometimos a no aumentar ningún producto si la harina, una de las materia primas fundamentales, no aumenta», reiteró Santoandré. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com