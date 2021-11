//Aclaran que “las clases presenciales se desarrollan hasta el 17 de diciembre”

Calendario escolar

“El calendario escolar tuvo una modificación, pero el 30 de noviembre no culminan las clases”, aclaró Adela Ramírez. “La resolución estipula que las clases presenciales se desarrollan hasta el 17 de diciembre».

Tras conocerse que el calendario escolar tuvo una modificación y habían surgido dudas sobre la fecha de finalización de las clases del ciclo lectivo 2021, la directora Departamental de Escuelas, Adela Ramírez, aclaró que “la resolución del Consejo General de Educación estipula que las clases presenciales se llevarán adelante hasta el 17 de diciembre en todos los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades”.

Si bien, “el calendario escolar tuvo una modificación, ahora se establece que hasta el 17 de diciembre se realiza una tarea de intensificación de saberes, es decir que no se trabajan contenidos nuevos, sino que se afianzan aquellos en los que cada grupo o estudiantes necesitan reforzar”, expresó Ramírez.

En este sentido, destacó: “el 30 de noviembre no culminan los chicos que han alcanzado (los contenidos), las clases presenciales siguen hasta el 17 de diciembre y el tercer trimestre tiene la característica de que habrá una calificación numérica y una final que tendrá en cuenta el recorrido que los alumnos hicieron en el 2020 y 2021”. Al finalizar, dijo que la normativa se tiene que cumplir en todos los establecimientos educativos.

Cabe destacar, que el CGE modificó los criterios para los procesos de evaluación, calificación, acreditación y promoción para la unidad pedagógica 2020-2021. Así, el tercer trimestre tendrá una calificación numérica para describir el proceso del alumno, en una escala del 6 al 10: quienes no alcancen ese piso de 6, se le pondrá como concepto «En Proceso».

La intención del organismo educativo provincial es que la acreditación y calificación del tercer trimestre surgirá de la totalidad del proceso de aprendizaje de cada estudiante a lo largo de los tres trimestres. Y la calificación final del año lectivo, podrá ser igual o mayor a la nota numérica del tercer trimestre, no menor. Si eso no ocurriese, se le dará el concepto de «En Proceso». Fuente: El Once

