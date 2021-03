//Acapara la atención de sus seguidores con fotos y videos desde la playa

Floppy Tesouro publicó un video disfrutando de la playa con una microbikini floreada y cautivó a todos sus seguidores. Con el correr de los días realizó otros posteos. Aseguró que está “soltera” tras la separación del padre de su hija.

Disfrutando de la playa, Floppy Tesouro sigue acaparando la atención de sus seguidores con fotos y videos.

Hace poco se mostró con una microbikini floreada que ocultaba poco. Debajo de la misma hizo mención a sus vacaciones: “Playa, arena y sol, la combinación perfecta!”. Con el correr de los días realizó otros posteos que cosecharon los halagos de sus fanáticos.

La ex participante de “Cantando 2020” explicó hace unos días que “está soltera”, aunque tras su separación con Rodrigo Fernández Prieto, padre de su hija Moorea, la panelista afirmó que aun no se divorciaron.

“Todavía es mi marido, por el momento no pensamos divorciarnos. Yo creo que va a suceder cuando alguno de los dos forman otra pareja, pero mientras tanto tenemos un muy buen vínculo y ninguno de los dos está apurado por el divorcio”, comentó Floppy .

Además, habló acerca de su futuro y sus ganas de dedicarse por completo a la música. “Yo me veo haciendo shows una vez ya superada esta emergencia sanitaria. Estoy convencida de mi actitud y no tengo dudas que la música va a enriquecer todo proyecto laboral que pueda encarar”, culminó. Por último, aseguró que una de sus referentes es, sin duda, Thalia. Fuente: El Once

