//Abrió la inscripción para nuevos créditos Procrear: Los requisitos y detalles

Construcción y ampliación

Contempla préstamos para la edificación de viviendas de hasta 90 metros cuadrados en lotes propios y para la ampliación de hasta 30 metros cuadrados en viviendas existentes. Cómo iniciar el trámite

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat habilitó hoy la inscripción a dos líneas de créditos hipotecarios del Programa Procrear, que están destinadas a la ampliación y construcción de viviendas.

Se trata de una nueva etapa de la iniciativa que, en este caso, contempla préstamos para la edificación de viviendas de hasta 90 metros cuadrados en lotes propios y para la ampliación de hasta 30 metros cuadrados en viviendas existentes.

En la línea para construcción, tras la etapa de inscripción se sortearán 30.000 créditos de hasta 3,5 millones de pesos cada uno.

HACÉ CLICK PARA ACCEDER AL FORMULARIO DE CONSTRUCCIÓN

Para la ampliación, el cupo es de 2.000 créditos de hasta 1,5 millón de pesos, anticipó el Ministerio.

HACÉ CLICK PARA ACCEDER AL FORMULARIO PARA AMPLIACIÓN

En ambos casos, los créditos se ajustarán por la denominada fórmula «Hogar», que reemplaza a la actualización por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA): ahora, se toma como referencia la evolución de los salarios, con un tope del 2% del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Para obtener los préstamos, el ingreso familiar de los aspirantes no podrá superar el equivalente a ocho veces el salario mínimo, vital y móvil (135 mil pesos) y en el caso de la línea para construcción, el beneficiario no deberá ser propietario ni copropietario de una vivienda.

El Ministerio de Desarrollo Territorial lanzó nueve líneas crediticias, a través de las cuales busca beneficiar a 300 mil familias, con créditos personales e hipotecarios,que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos.

Requisitos para construcción con lote propio

-Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

-Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

-El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos deberán estar en el rango de dos (2) y ocho (8) SMVyM al momento de la inscripción.

-Tener entre dieciocho (18) y sesenta y cuatro (64) años de edad al momento de la inscripción.

-Ser propietario/a de un inmueble cuya normativa urbanística local permita la construcción de una vivienda familiar. El terreno sobre el que se asienten las obras debe ser titularidad dominial del solicitante o de su cónyuge o concubino/a. Se admitirán terrenos de titularidad dominial del padre, madre o hijo/a de los y las solicitantes, en tanto en el mismo se encuentre ya construida una vivienda.

-Tanto el/la titular como el/la co-titular no deben ser propietarios/as y/o co-propietarios/as de bien inmueble alguno, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

-No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses.

-No encontrarse inhibido/a.

-Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses.

-Registrar, como mínimo, 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes).

-Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

-El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.

-Matrimonio.

-Unión convivencial.

-Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

-Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

Requisitos para ampliación

-Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

-Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

-El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos del grupo familiar en forma mensual netos deberán estar en el rango de uno y medio (2) y ocho (8) SMVyM al momento de la inscripción.

-Tener entre dieciocho (18) y sesenta y cuatro (64) años de edad al momento de la inscripción.

-Ser propietario/a de un inmueble cuya normativa urbanística local permita la ampliación del mismo. Asimismo, la superficie cubierta existente del inmueble no podrá superar los setenta (60) metros cuadrados, y la ampliación proyectada no podrá exceder los noventa (90) metros cuadrados cubiertos de superficie total del inmueble.

-Tanto el/la titular como el/la co-titular no deben ser propietarios/as y/o co-propietarios/as de bien inmueble alguno, con excepción de los casos expresados en las Bases y Condiciones.

-No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses.

-No encontrarse inhibido/a.

-Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses.

-Registrar, como mínimo, 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

-Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

-El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.

-Matrimonio.

-Unión convivencial.

-Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

-Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. Fuente: El Once

