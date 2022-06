Abogado de denunciante de Villa criticó fallo: “Hubo una apreciación sesgada”

No tuvo en cuenta “riesgos procesales»

El abogado de la joven que denunció haber sido abusada sexualmente por Sebastián Villa criticó la resolución del juez que rechazó el pedido de detención del futbolista, al asegurar que hizo una “apreciación sesgada” de la prueba:

Se trata de Roberto Castillo, letrado que representa a la víctima y que en diálogo con el canal de noticias C5N señaló que no le “sorprende que (el juez de Garantías Javier Maffucci Moore) haya rechazado el pedido de la fiscalía”.

“Sí me sorprende cierta apreciación que hace de la prueba, entiendo que es una apreciación sesgada, entiendo que la acomoda a la resolución que él ya de alguna manera considera que iba a resolver, incluso antes de la petición del Ministerio Público Fiscal”, expresó Castillo.



El abogado fundó su crítica en que el magistrado “habla en un momento de que las médicas no acreditaron lo que dijo la denunciante, pero no se pronuncia con relación a que lo que parcialmente sí acreditaron, que es que la atendieron”.

“Él (Maffucci Moore) se queda únicamente con la parte que le conviene a la resolución que quiere fundar. Por otro lado, tampoco se pronuncia en relación a que un abogado se contactó con las médicas”, aseguró el letrado.

A su vez, Castillo dijo que “se deberían haber analizado pura y exclusivamente los riesgos procesales, por el pedido, que era un pedido de atención”, y que si el juez “lo rechazaba únicamente manifestando y fundando que no existen riesgos procesales, fundando de que Sebastián Villa estaba ajustado al proceso penal”, él “lo hubiera atendido”.

“Hasta de alguna manera hubiera sido menos crítico con su resolución, pero al leer que él (el juez) hace interpretaciones pero solamente agarra los párrafos que a él le convienen para el fundamento que necesita para resolver, es que entiendo que hace interpretaciones sesgadas”.

Por otro lado, se refirió al protocolo de violencia de género del Club Atlético Boca Juniors y, de acuerdo a su entender, “a lo que insta es a que la víctima vaya a la puerta del club a denunciar e inicien una investigación administrativa”, lo que considera “revictimizante”.

“Yo no voy a someterla a una revictimización semejante para que termine resolviendo un psicólogo y un abogado de Boca, que defienden los mismos intereses”, aseveró Castillo.

En ese sentido, agregó que lo que analizaron en su estudio de abogados “fue enviar una carta documento a Boca”, para que el club “informe cual fue la actividad en cuanto al proceso anterior que tuvo Sebastián Villa y cuál es el tratamiento que se le dio”, para saber “si esto se podría haber evitado”.

“Teniendo en cuenta que (Villa) es una persona que está inserta en nuestra sociedad, producto que Boca Juniors lo contrató, y en ese supuesto tiene una responsabilidad el club”, explicó el letrado.

Por último, Castillo dijo que la víctima “está con ganas de hablar, es algo que no le había pasado antes y ahora lo que está manifestando es que quiere dar su posición, entendiendo de que ella es la única persona de toda la sociedad que vivió esa situación y que le genera de alguna manera, por momentos, angustia”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com