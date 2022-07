Abel Pintos cumplió su sueño de abandonar un móvil de Intrusos: “¡Son un desastre!”

El cantante le pidió un extraño favor a Florencia De la V, quien no dudó en concedérselo para que pudiera quedar en la historia del programa

Si se veía en “mute”, la escena podría haber sido de las más inesperadas y polémicas de los últimos tiempos en la televisión. Porque claro, nadie podría creer que Abel Pintos, una figura que siempre se caracterizó por estar alejado de los escándalos mediáticos, se levantara intempestivamente de una entrevista y abandonaría un móvil en vivo, sin dar mayores explicaciones. Ha sucedido muchas veces al aire con otros famosos, pero no era este el caso.

No obstante, hay una explicación. Todo transcurría con normalidad en la nota que el cantante le estaba brindando a Intrusos (América). Pero de forma inesperada, el cantante sorprendió con un particular pedido que llamó la atención. “Pará, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me pueden cumplir un sueño en vivo y en directo?”, le dijo a Florencia De la V, que estaba por cerrar el móvil. Intrigada, la conductora dio pie a que el intérprete de “Sin principio ni final” le explicara cuál era ese deseo.

“Como público, hemos visto muchas veces a personajes diversos que, por distintos motivos, han abandonado el móvil. Entonces, cuando nosotros en los camarines o en casa, hay una situación que nos supera hacemos: ´Bueno, voy a abandonar el móvil´”, comentó haciendo el gesto de quitarse el auricular. Y, acto seguido, rogó: “Es la primera vez que hago un móvil con Intrusos y de estas características, ¿yo puedo abandonar el móvil?”.

Entre risas, Flor no dudó en concederle su pedido: “¡Abandoná el móvil ya!”. Entonces, el músico inmediatamente dio una estelar clase de actuación. “Bueno, ¿saben qué? Vos y tu producción son un desastre. Y yo abandono el móvil”, manifestó mientras se quitaba la “cucaracha” y se retiraba del lugar, ante la complicidad de Alejandro Guatti, el cronista, que le siguió el juego. “Por favor, Abel, por favor….un segundo más”, decía el notero. Pero el cantante ya se “había ido” de la entrevista. “Bueno, se nos fue Abel Pintos y cumplimos su sueño: abandonó el móvil de Intrusos”, cerró divertido. Por supuesto, después de dar por finalizado el paso de comedia, Pintos retomó la nota para enviarle un gran saludo a todos los presentes en el estudio. Abel Pintos brindó 30 funciones seguidas en el Teatro Ópera

Momentos antes, el músico se había referido a su presente personal junto a Mora Calabresse y su vínculo con los medios. “Ella es tan o más obsesiva con la intimidad como fui siempre yo. Lo que pasa es que yo siempre dije durante aquel tiempo en el que quizás hablaba menos de mis cosas, que yo era muy celoso de mi intimidad porque en muchas cosas yo mismo me estaba relacionando con mis cosas íntimas. No sentía la necesidad de contarle al mundo un montón de cosas y compartirlas con los demás. Y también hay una cuota muy grande de que la persona que elige ser pública soy yo. Si mis hijos, mi mujer, mis amigos, la gente que me rodea a diario, no lo elige, ¿por qué los voy a exponer obligadamente? Siempre respeté la intimidad de quienes son parte de mi intimidad. Cada vez que yo hablo sobre mi historia, también hay un consenso”, explicó.

Y se refirió a sus 30 presentaciones que hizo en el Teatro Ópera: “Fue el desafío vocal más intenso que haya encarado nunca en mi carrera”. Fuente: Infobae

