A pura cumbia, Mirtha Legrand abrió su programa con Los Palmeras

En la edición de este sábado por la noche, Mirtha Legrand se dio un pequeño lujo que dejó sorprendidos a los espectadores. La conductora entró con la introducción del tema «Bombón Asesino» de Los Palmeras.

La visita de Rubén Cacho Deicas y Miguel Camino, las voces históricas de Los Palmeras, logró lo que casi nadie había podido hacer en mucho tiempo, convencer a Mirtha de cambiar el inicio de su programa para empezar con un poco de emoción al ritmo de “El Bombón Asesino”, la canción preferida de La Chiqui, y “Soy sabalero”.

“Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda”, dijo con entusiasmo la conductora y ante el aplauso de todos en el estudio.

En varias oportunidades, Mirtha declaró que la banda de cumbia santafesina, es de sus favoritas y que ahora se dio el gusto de tener a los artistas en su mesa y abrir su programa con ese tema que tanto le gusta.

La diva contó que el súper hit de la banda santafesina, “Bombón asesino”, era su canción favorita y Juana Viale incluso reveló que la popular cumbia es un ineludible en la casa de la conductora cuando se despierta.

El grupo no fue con las manos vacías, y le regalo a la conductora un ramo de flores que fue agradecido por Mirtha en sus redes: «Por comenzar mi #Mesaza, amé las rococo que me regalaron Los Palmeras!». Fuente: El Once