A los 70, Adriana Aguirre vive un romance con un joven de 25 años

«Una experiencia distinta»

“Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual. Yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo”, expresó la actriz y vedette.

Adriana Aguirre reconoció que desde hace un tiempo está saliendo con un cantante 45 años más joven que ella que conoció trabajando.

Lo que en un momento parecía ser tan solo una movida mediática para promocionar una canción, terminó haciéndose realidad. Contra todo pronóstico, o de cualquier tipo de chance de reconciliación que se esperaba que se dé con Ricardo García, Adriana Aguirre confirmó que hay un nuevo amor en su vida. Y todas las miradas cayeron en Paco Amoroso, un reconocido trapero de 25 años.

La actriz y vedette fue invitada al programa televisivo que conducen Tomás Dente y Pía Slapka. Adriana Aguirre fue alertada por usar su celular al aire y no tenerlo silenciado, ya que no paraba de sonar. Cuando le preguntaron, la artista reveló quién era la persona que le enviaba tantos mensajes.

“Me está llamando la persona que se están imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido. ¿Cómo se llama? Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. El a mi me dice Adri o Adru”, arrancó detallando la artista sobre esta nueva historia de amor.

Adriana Aguirre, sin tapujos, continuó contestando las preguntas de los integrantes del programa: “Es jovencito, bastante más chico que yo. Tiene 25 años. Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual. Yo también estoy muy bien, ojo. A mi no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo”.

“Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta. Jamás salí con un hombre tan joven, nunca. ¿La diferencia entre uno de 25 y un contemporáneo? Enorme, la diferencia es muy grande, es una cuestión de elevación”, agregó en referencia a su nueva pareja, a quien le lleva 45 años.

En marzo de este año, el dúo integrado por Ca7riel y Paco Amoroso revolucionaron el mundo de la música con el lanzamiento del videoclip del tema “Paga Dios”, donde eligieron a Adriana Aguirre para interpretar el papel de una “sugar mommy”. Y en la realización de este videoclip habría nacido esta relación. Fuente: Radio Mitre

