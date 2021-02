//A los 59 años, Cacho Garay está de novio con una voluptuosa joven de 23

El reconocido humorista está en pareja con Verónica «Bamby» Macías, una joven 36 años menor, con quien comparte escenario. “No nos molesta ni nos afecta la diferencia de edad porque la madurez no pasa por el almanaque”, afirmó Garay.

Cacho Garay es un reconocido humorista mendocino que desde hace décadas divierte al público, y que logró la fama en el viejo VideoMatch, cuando en el año 2000 ganó el Concurso Nacional de Chistes. Sin embargo, esta vez no es noticia por alguno de sus espectáculos o sus graciosos chistes, contados con esa cadencia tan particular e histriónica.

A los 59 años, Cacho está de novio con Verónica «Bamby» Macías, una voluptuosa cantante lírica de 23 años con quien comparte su show Toy felí en el Teatro Bar de Villa Carlos Paz. La diferencia de edad (¡no saquen la calculadora!) es de 36 años y se nota bastante, pero ellos dicen estar felices.

«Nos conocimos hace cuatro años. Ella ama la música y andaba cerca de los escenarios viendo a los artistas. Andaba con su guitarrita, buscando que alguien la escuche. Cuando la vi, me pareció ver a un ángel, me inspiró algo muy tierno. Bamby soñaba con que alguien la escuchara y me rompió el corazón. Un día me vino a ver al teatro, nos hicimos amigos y después la amistad fue in crescendo. Impensadamente, surgió una relación. Al principio ella me mintió con la edad. Me dijo que tenía 21, pero era más chica. No nos molesta ni nos afecta la diferencia de edad porque la madurez no pasa por el almanaque», le relata Cacho a la revista Pronto.

Garay vive en Mendoza y Bamby en Córdoba, pero al ser compañeros de trabajo se las ingenian muy bien: «Estamos todo el tiempo juntos porque vivimos de gira con el espectáculo. Ya tenemos comprometido todo el 2014 con este show. Y el verano próximo tenemos la opción de volver a Carlos Paz o de ir nuevamente a Mar del Plata», explica el humorista, que es papá de cinco hijos. Según cuenta, Silvana (40), Pamela (38), Mariana (36), Rodrigo (35, su hijo del corazón) y Juan «El Chanchi» (10), «se llevan bárbaro» con Bamby.

Sobre los planes a futuro de la pareja, Cacho contesta con seriedad: «Por el momento no está en los planes casarnos. Como todas las mujeres, ella quiere casarse. Es un tema conversable. ¿Y volver a ser padre? No, no me parece. Tener un bebé a los 59 años sería un poco irresponsable de mi parte porque un niño necesita padres con quien jugar. Igual, no está nada descartado: los mails a la cigüeña se los seguimos mandando». Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com