A los 22 años se graduó en dos carreras: “Lo imposible es lo que no se intenta”

Obtuvo el título de abogado y licenciado en administración. “Después de 5 años, 86 materias y mucho esfuerzo por fin termina esta etapa”, expresó. Y resaltó: “Cualquier persona lo puede hacer si se lo propone”.

“Dos carreras a los 22. Después de 5 años, 86 materias y mucho esfuerzo por fin termina esta etapa. Solo me queda agradecer a las personas que me ayudaron a lograr esto. Sigan sus sueños, no dejen que les digan que no pueden que lo único imposible es lo que no se intenta”, escribió Lautaro Martínez, un joven salteño que obtuvo al mismo tiempo el título de abogado y licenciado en administración.

Remarcó la importancia del esfuerzo para conseguir sus objetivos. «Nada está perdido, defiendo que cualquier persona lo puede hacer si se lo propone», dijo.

Según relató, primero comenzó a estudiar Derecho, pero al final del primer año comenzó a tener dudas al respecto, por lo que decidió anotarse en Administración.

«Me dio la crisis de no saber si quería trabajar como abogado el resto de mi vida, por eso me anoté en otra carrera. Mis padres me apoyaron en la decisión», contó a Cadena 3.

Y aseguró que no se perdió de salir con amigos ni divertirse. «Hice todas las cosas que quise hacer», aseveró. Fuente: El Once

