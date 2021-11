//A 10 días del trasplante, Cata «canta, baila y dibuja» en el hospital

“Días duros pero llenos de amor”

Tras ser sometida a un trasplante de corazón, la niña de Gualeguaychú, sigue su evolución de forma favorable y ya «canta, baila y dibuja» en la habitación del hospital. Andrea, la mamá de Cata, agradeció las muestras de afecto recibidas.

«Bueno, ahora que han pasado 10 días del trasplante de Cata, dónde yo estoy más tranquila, puedo sentarme a escribir. Han sido días duros pero llenos de amor», comenzó expresando Andrea Peña, la mamá de la nena de 11 años que evoluciona de buena manera tras un trasplante de corazón.

«Cata estuvo sólo 20 días en lista de espera. Eso es increíble! Yo lo llamo milagroso. Hay niños y niñas que hace muchos años están en lista de espera. Lo de Cata se dio muy rápido gracias a Dios!», valoró, y reveló que «hemos vivenciado cosas muy fuertes como las horas eternas de la cirugía, la llegada del órgano, las 72 horas posteriores al implante y demás pero siempre, en todo momento nos sentimos muy acompañados por cada uno/una de ustedes».

«La mayoría del tiempo me mantenía entera (confieso que he caído y me he pegado fuerte) gracias a ustedes y eso lo voy a agradecer toda la vida. Son tantas personas que prefiero no nombrar a ninguna/o. Pero cada mensaje que mandaban, audios, llamadas, cadenas de oración, contención, buenas energías, cartas, ayuda económica, etc., etc. Todo eso sostuvo, contuvo y acompañó y no se imaginan cuánto. Gracias gracias», indicó la gualeguaychuense.

Acerca del estado de salud de su hija, informó que «está muy bien. Feliz con su nuevo corazón (así lo dice ella), con muchas energías (hasta tik tok hace en la habitación) y ansiosa por dejar el hospital, que ya falta poquito. Ya camina sola por la habitación, va al baño, hace pequeños ejercicios, canta, baila, dibuja, todo eso porque se siente excelentemente».

«Cuando nos den el alta debemos permanecer acá en Buenos Aires para que sus médicos le hagan los controles pertinentes, porque requiere de muchos cuidados a partir de ahora por un largo tiempo», añadió.

Por último, volvió a agradecer «a todos, los abrazo con cariño y gracias por estar con nosotros en este momento que nos toca transitar».

«Gracias ángel donante»

La mamá de Cata también sintió la necesidad de seguir concientizando acerca de lo trascendental de donar órganos y aprovechó la oportunidad para saludar a la familia del donante. «Hago una mención especial para pedirles que sigamos concientizándonos en la donación de órganos, que realmente salva vidas y saben que salvó la de Cata. Que nuestros órganos no vayan al cielo, que se queden en la tierra y salven vidas. Una persona puede salvar más de 7 vidas. Y gracias a nuestro ángel donante, que en paz descanse y abrazo eterno a su familia, acá cuidamos con mucho amor ese corazón y Cata está feliz de haberlo recibido», concluyó Andrea. Fuente: El Día

