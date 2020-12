//8 de Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Patrona de nuestra querida Argentina

Con gran alegría nos acercamos una vez más ante el Altar de María, Patrona de nuestra querida Argentina. El 8 de diciembre celebraremos juntos el día de la Virgen.

En esta ocasión, como lo hemos hecho durante todo el año, celebraremos su fiesta de manera especial a causa de la pandemia generada por el Covid – 19.

Año a año miles de peregrinos se acercan al Santuario – Basílica Nuestra Señora de Luján en busca del amor de Nuestra Madre. A través de las oraciones y las ofrendas quieren manifestar sus agradecimientos porque saben que la Virgencita siempre los escucha.

Somos conscientes que muchos de ustedes tienen la esperanza de peregrinar o acercarse a Luján. Son muchas las peticiones y promesas a cumplir. Sin embargo, Este año tendremos que adaptarnos a las circunstancias que este tiempo de pandemia nos propone. Agradecemos a Dios que estén disminuyendo los casos en la Argentina, pero esto no nos permite bajar los brazos. Debemos seguir cuidándonos entre todos. Por esto les proponemos que sigan las actividades del Santuario de modo virtual. La Virgen escucha y sabe de sus deseos de venir a verla. Ella está con ustedes. Ella los cuida, y como lo ha hecho durante todo este año, ella los visita.

Protocolo

Este año, el Santuario – Basílica Nuestra Señora de Luján no organiza ninguna peregrinación. Respetando el protocolo que nos impone la pandemia del Covid – 19 te sugerimos que este año no camines hacía la Basílica de Luján, la Virgen te cuida pero es importante contarte que no habrá puestos sanitarios ni de apoyo, como así tampoco baños químicos durante el camino; asimismo como lo hacemos habitualmente recibiremos a todo aquel que venga del mejor modo que podemos. Queda, por tanto, bajo la responsabilidad de cada uno de los peregrinos el exponerse en esta peregrinación. A todos aquellos que deseen venir a la casa de Nuestra Madre les pedimos que extremen los cuidados que son de público conocimiento.

El 8 de Diciembre el Santuario – Basílica Nuestra Señora de Luján permanecerá con las puertas cerradas. Habrá un pasillo – corredor para poder pasar por frente a la Virgen que estará ubicada en la puerta principal del Santuario. La entrada a este corredor estará ubicada en la calle Salvaire y san Martín con la salida por la calle 9 de Julio. Las distintas celebraciones se harán en la plaza Belgrano donde también estarán las bendiciones. Todas las actividades se podrán seguir por el canal de YouTube: Santuario de Luján y por el Facebook: Virgen y Basílica de Luján.

A las 00 hs. rezaremos el Santo Rosario pidiendo a la Virgen nos siga acompañando y bendiciendo.

Las misas principales serán a las 12 hs. en la plaza Belgrano presidida por nuestro Padre Obispo +Jorge Eduardo y a las 19 hs. en el Altar principal de la Basílica donde cambiaremos el manto de la Virgen peregrina.

Pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes, los ponemos en manos de nuestra madre la Virgen de Luján. Nuestra Madre los proteja y les regale su paz. Fuente: Santuario de Luján

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com