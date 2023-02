“Algunas víctimas nos paralizamos por miedo”, reflexionó la influencer al compartir un fuerte mensaje en el que les respondió a quienes ponen en duda lo que vivió en “El Hotel de los Famosos”.

Flor Moyano denunció por abuso sexual a Juan Martino, su excompañero de El hotel de los famosos (eltrece). En las últimas horas, a pesar de que había dicho que no se iba a volver a referir al tema y que dejaría todo en manos de su abogado, la influencer volvió a referirse al calvario que vivió y les respondió a quiénes ponen en duda su palabra.

“Para los que me preguntan, por qué no me defendí, porque no grité, porque no reaccioné, les cuento que no todas las víctimas reaccionamos de la misma manera, muchas reaccionamos como podemos. Algunas de ustedes seguramente hubieran podido empujarlo, gritar, cerrar las piernas, salir corriendo, llorar o insultar, pero algunas víctimas nos paralizamos ante el miedo”, comenzó diciendo Moyano

Luego, explicó a qué se enfrentó con esa situación: “Algunas víctimas tenemos miedo de cortar la relación por temor a como va a reaccionar la otra persona. Aún más cuando nos mostró en varias oportunidades su violencia. Yo no pude, hice lo que me salió para tratar de evitar que la otra persona siguiera abusando de mí, sin maltratarme ni basurearme”.

“La voluntad de una mujer tiene que ser respetada y tomada en cuenta. ¡No es no! Nada me obliga a hacer lo que vos querés hacer cuando vos tenés ganas, si yo no tengo ganas de hacerlo, nadie nos puede obligar a nada, de lo que no tenemos ganas, porque no es no”, cerró la influencer.

La influencer dejó a disposición el manejo de la causa en manos de su abogado y representante Roberto Castillo, quien se refirió recientemente a la inesperada determinación de un juez que estuvo durante un tiempo al frente de la causa, publicó TN Show.

“A pesar de considerar poco serio y de una gravedad institucional inusitada que un juez considere excusarse, por qué dice no poder decidir en una causa por haber adquirido un cuadro del acusado en este proceso, celebro que el día de hoy la causa quede en manos de otro Magistrado, del cual esperamos se distancie del anterior, estando a la altura de las circunstancias”, señaló el letrado.

Y completó: “Por otro lado, me tranquiliza que se le haya impuesto al acusado la prohibición de acercamiento y cualquier otro contacto con la víctima, como medida cautelar tendiente a resguardar la integridad física y psíquica de mi clienta: Florencia Moyano”. Fuente: TN Show

