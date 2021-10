//4 de Octubre San Francisco de Asís, Ejemplo de Pobreza, Armonía y Paz

La Coordinación de Cultura y Turismo del Gobierno de la ciudad de Nogoyá, recuerda hoy 4 de Octubre a San Francisco de Asís. Por ello, saluda a la comunidad religiosa y educativa de la Escuela Nº 96 y del Instituto que lleva el nombre del santo. El Papa quien lleva el nombre de Francisco por este Santo, lo definió como hombre de armonía y de paz.San Francisco nació en Asís (Italia) del 1182, en una familia acomodada. Tenía mucho dinero y lo gastaba con ostentación. Sólo se interesaba por “gozar la vida”.

En su juventud se fue a la guerra y es tomado prisionero. Luego de ser liberado cae constantemente enfermo hasta que cierto día, mientras oraba en la Iglesia de San Damián, le pareció que el crucifijo le repitió tres veces: “Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas”. Entonces, creyendo que se le pedía que reparase el templo físico, fue, vendió los vestidos de la tienda de su padre, llevó el dinero al sacerdote del templo y le pidió vivir ahí.

Su padre lo buscó, lo golpeó furiosamente y, al ver que su hijo no quería regresar a casa, le exigió el dinero. Francisco, ante el consejo del Obispo, le devolvió hasta la ropa que llevaba encima. Por los caminos solía saludar diciendo: La paz del Señor sea contigo”. Su humildad no era un desprecio sentimental de sí mismo, sino en la convicción de que “ante los ojos de Dios el hombre vale por lo que es y no más”

.Murió el 3 de octubre de 1226. El 4 de octubre de 2013 el Papa Francisco visitó Asís y en su homilía dijo que “San Francisco es testigo del respeto por todo, de que el hombre está llamado a custodiar al hombre, de que el hombre está en el centro de la creación, en el puesto en el que Dios – el Creador – lo ha querido, sin ser instrumento de los ídolos que nos creamos… Francisco fue hombre de armonía, un hombre de paz”.

