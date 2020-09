//ANSES informó sobre los Trámites que se efectuan en el contexto de Pandemia

Nogoyá

Desde la oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ubicada en Urquiza 929 entre San Martín y 25 de Mayo, informaron a la ciudadanía que solamente están recibiendo formularios. La misma se encuentra abierta de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.

Al respecto, informaron que reciben formularios de Asignación por Embarazo, Nacimiento, Formularios Madres, Poderes, entre otros. Además, explicaron que no se reciben los formularios de Asignación Universal por Hijo y los de Escolaridad, tampoco se cargan las libretas debido a que el sistema no habilita aún las cargas, hecho que se tiene previsto en diciembre.En este sentido, comentaron que la función de la oficina de Anses local es asesorar y funcionar como un órgano de recepción, para posteriormente efectuar la carga en las oficinas de Victoria e indicaron que los trámites se pueden realizar de forma virtual en la página oficial del organismo en https://www.anses.gob.ar/…/libreta-de-asignacion-universal y https://www.anses.gob.ar/ayuda-escolar-anual. Por otra parte, explicaron que los créditos solicitados y otorgados por el organismo debido al contexto de pandemia, no se descuentan ni se otorgan.Por otra parte, expusieron que los vecinos serán atendidos por orden de llegada, deberán tomar las medidas sanitarias correspondientes como el uso de barbijo, el alcohol en gel y el distanciamiento social.

