//26 Nuevos Positivos de Covid 19 y 14 hisopados para ser analizados

Nogoyá

Durante la noche del lunes llegaron los resultados de análisis de hisopados nasofaríngeos (PCR) y de laboratorios privados, de los cuales un total de 26 personas resultaron siendo positivos de Covid 19Tal como se viene advirtiendo por estas semanas, las sospechas de contagiarse de Covid 19 viene en constante crecimiento y se ve en las consultas personales que se dan en la guardia del hospital San Blas, las cuales aumentaron considerablemente en los últimos días. En el trascurso de la semana (martes, jueves, domingo), se realizaron un total de 82 hisopados nasofaríngeos (PCR), la cual es el estudio más complejo que realizan laboratorios especializados homologados por el Ministerio de Salud de la Nación.

Actualmente y por una cuestión de logística, se están realizando atenciones los 365 días del año las 24 horas a través de la guardia y los respectivos hisopados, lo cuales son bajo mediante criterio médico, se realizan los días martes, jueves y domingo por el momento. Seguramente si aumentan exponencialmente las consultas, se sumarán nuevos días de hisopados.

Para aportar desde nuestro lugar como ciudadano responsable, no debemos bajar la guardia y seguir cuidándonos. Por eso te dejamos estos consejos. Aunque te sientas cansado de las limitaciones e incomodidades, sigamos cumpliendo con las recomendaciones sanitarias para evitar más contagios de COVID 19 en nuestra ciudad.

# 🚶🏻‍♀‍↔️🚶🏻‍♂‍Mantené la distancia de 2 metros, siempre. Lavá tus manos con frecuencia. No salgas de tu casa sin barbijo y colocalo correctamente, cubriendo nariz y boca. Llevá siempre alcohol en gel. Cubrirnos la nariz y boca con el pliegue del codo o usar pañuelos descartables al toser o estornudar (y tirarlos inmediatamente). Ventilar los ambientes todos los días. Limpiar las superficies de uso cotidiano y público como picaportes, mesadas, pulsadores de luces, etc.. No compartir mate, vaso o demás utensilios. Evitar permanecer mucho tiempo en espacios cerrados con muchas personas. *Seamos responsables y solidarios. ¡Cuidémonos y cuidemos a los demás!* Fuente: Prensa Hospital San Blas

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com