//22 de Abril: Día Mundial de la Madre Tierra»

Nogoyá

Desde la Dirección de Medio Ambiente informaron que hoy 22 de abril se celebra a nivel mundial el Día de la Tierra. Debido a la situación sanitaria por el Coronavirus (Covid-19), ante la imposibilidad de efectuar acciones que conlleven aglomeración de personas, dedicaron palabras al respecto.

Al respecto, informaron que esta fecha también busca crear conciencia sobre diversos problemas ambientales, entre los que se destacan la superpoblación, la creciente contaminación, la pérdida de biodiversidad, entre otras, como así también, en las cada vez más graves consecuencias que esto genera en las diversas formas de vida del planeta.

Por otra parte, la responsable de la cartera municipal, Florencia García manifestó: “Todos ciudadanos, los organismos del Estado y las empresas debemos colaborar para procurar el cuidado de la tierra, con su aire puro y sus aguas y suelos limpios, cumplimiento de las normas ambientales, concientizándose, separando los residuos desde origen, plantando árboles, apagando las luces que no utilizamos, no derrochando el agua, usando medios de transportes no contaminantes”.

Cabe destacar que la fecha fue instituida el 22 de abril de 1970, por iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson, que celebró por primera vez el Día de la Tierra –conocido en la actualidad como el “Día Internacional de la Madre Tierra”.

