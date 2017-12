//Werner se alzó con el título 2017 de la Clase 3 del Turismo Nacional

El título de la categoría que más espectáculo proporciona en sus carreras se va hacia Paraná. Mariano Werner pudo cerrar el 2017 de la Clase 3 del Turismo Nacional con una corona que lo hace entrar en el historial de los campeonatos de autos con techo, asignatura pendiente hasta hoy para el piloto.

En una carrera que no los tenía como principales animadores, los contendientes por el campeoanto remontaban desde atrás, con un Facundo Chapur intratable que se aferraba a la punta y no la abandonaba. Ganando posiciones venían, Werner, que llegaba hasta la octava colocación y Emanuel Moriatis, segundo en los puntos, que remonataba desde el décimo tercer puesto.

Se caían del clasificador por distintos problemas los otros dos que estaban en la discusión. Larrauri venía a plena fricción y se quedó y Castellano sufría inconvenientes en el motor que lo dejaban afuera. Por estas acciones es que todo quedaba entre el Ford del Martos Med y el Fíat, que venía más adelante.

El momento de mayor tensión llegaba pasando el promedio de la carrera. Werner octavo y Moriatis noveno, bien pegado, intentaba el sobrepaso. Aún no alcanzándole al de Lanus con pasar al de Paraná, ya que tenía que avanzar algunas posiciones más para superarlo en puntos, Werner no dejaba lugar y proponía una carrera mirando por los espejos para que no se le filtre el Focus.

El descenlace llegó de esa manera: Chapur logró una victoria importante para recuperarse anímicamente y Mariano Werner, en la octava colocación, se consagró campeón 2017 de la divisional mayor del Turismo Nacional, de la que en algún momento tuvo dudas de bajarse, promediando el certámen, pero no bajó los brazos y hoy lo capitaliza con su primer corona en un auto con techo.