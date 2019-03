//“Votemos mejor”: Sacerdotes y pastores orientarán el voto a candidatos Pro-Vida

De cara al año electoral

Católicos y evangélicos “por la Vida” anunciaron el inicio de la campaña #ConAbortoNoTeVoto de cara al año electoral. Se movilizarán este 23 de marzo, en el Día del Niño por Nacer.

En el marco del lanzamiento de una declaración en favor de la Vida y la Familia, católicos y evangélicos anunciaron el inicio de la campaña #ConAbortoNoTeVoto de cara al año electoral.

“Se trata de un desafío nunca antes propuesto, a través del cual, invitamos a nuestras comunidades católicas y evangélicas a que se acerquen para que los sacerdotes y pastores puedan orientar su voto hacia aquellos candidatos que son Pro-Vida, o que defiendan la Educación Sexual Integral sin ideología de género”, explicó el Pastor Ricardo Díaz, presidente del Consejo de Pastores de Paraná.

“Vamos a orientar a aquellos candidatos que públicamente ya se manifestaron en favor de la vida, y vamos a orientar a las personas para que puedan votar mejor, por la vida y la familia”, indicó.

La campaña, convocada por católicos y evangélicos, se realizó este lunes en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en Paraná.

“Se trata de un acuerdo entre las cúpulas de las dos Iglesias evangélicas de la provincia y la Arquidiócesis de Paraná que preside monseñor Puiggari, y el cierre final será la convocatoria a la marcha del 23 de marzo, Día del Niño por Nacer”, señaló Díaz.

En la oportunidad, se le consultó al pastor si estaba en conocimiento del nuevo proyecto para la despenalización voluntaria del embarazo, a lo cual, éste estimó: “No creemos que pueda llevarse adelante, es un año electoral”.

No obstante seguiremos movilizándonos porque los candidatos no están escuchando nuestra voz, especialmente en nuestra provincia, donde le pedimos al gobernador que baje el Protocolo de Aborto no punible”, manifestó al respecto.

En esa línea, el Pastor mencionó: “La violación a una menor es una dificultad tremenda para esa niña, pero la ley penal hacia cualquier persona que comete semejante acto tiene que ser condenada”.

“Ante un trauma tan difícil para una niña, ésta tiene que tener un acompañamiento interdisciplinario para que pueda llegar a lo que nuestra Constitución sostiene, el derecho a la vida”, mencionó, al tiempo que instó a “mejorar la ley de adopción”.

A continuación, la declaración completa de evangélicos y católicos por la Vida:

En la actualidad advertimos cómo en forma sistemática se trata de desacreditar la fe cristiana cuando indica que las bases sobre las cuales se están dictando leyes, resoluciones y políticas conducen hacia disvalores sobre la vida y la familia en nuestras amadas Entre Ríos y Argentina, cuyos valores fundacionales son esencialmente cristianos. Hombres y mujeres de bien de todos los orígenes y credos, en los campos y en las ciudades, profesionales y trabajadores, gente de la educación, la ciencia, las artes y la cultura sin abstenerse de su fe forjaron una Nación y nos han legado políticas públicas que dan sustento a una sociedad donde la vida y la familia son sus ejes fundamentales.



Al considerar lo antedicho los EVANGELICOS Y CATOLICOS POR LA VIDA hacemos pública esta Declaración en un año electoral para que todo ciudadano que ejerza sus derechos democráticos y republicanos otorgue el ejercicio de gobierno a candidatos que defiendan toda vida y la familia como un principios en nuestra sociedad, poniendo a disposición nuestras comunidades evangélicas y católicas en favor de quien requiera orientación para VOTAR MEJOR sobre la base de los siguientes postulados:



1. LA VIDA HUMANA ES EL PRIMER DERECHO HUMANO Y COMIENZA EN EL MISMO INSTANTE DE LA CONCEPCION y como tal debe ser resguardada, cuidada y preservada hasta la muerte natural como lo establece la Constitución de la Provincia, la Constitución Nacional y los Tratados y Convenciones Internacionales, por tanto, EXIGIMOS LA INMEDIATA derogación del actual Protocolo de Aborto no Punible por parte del Gobierno Provincial.



2. Toda persona tiene DERECHO A LA EDUCACION, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad (Convención Americana de los Derechos Humanos art. 12).



2.1 Son responsables del derecho de enseñar y aprender: Los Estados, las confesiones religiosas, las organizaciones de la sociedad y la familia, RECONOCIENDO a la FAMILIA como el AGENTE NATURAL y PRIMARIO de la EDUCACION (Ley 26.206 art 6 y 128ª). RECHAZAMOS el intento de OBLIGAR A LAS INSTITUCIONES a enseñar lo que no concuerda con su ideario (art. 5 de la Ley 26.150) y el de EXCLUIR A LOS PADRES a la hora de ELEGIR LA EDUCACION SEXUAL DE SUS HIJOS



2.2 Creemos en una necesidad de una EDUCACION SEXUAL INTEGRAL que abarque los aspectos científicos, biológicos, psicológicos y sociales por lo que RECHAZAMOS el intento de modificación de la ley 26.150 de EDUCACION SEXUAL INTEGRAL que distorsiona gravemente su sentido original y se pretende imponer CONTENIDOS IDEOLOGICOS de manera autoritaria los cuales no poseen base científica.



Por ultimo reiteramos la firme decisión der NO VOTAR a NINGUN CANDIDATO que se declare públicamente a favor del ABORTO Y LA IDEOLOGIA DE GENERO.



Rogamos que Dios Nuestro Señor ilumine a los gobernantes y a quienes ocupen lugares de decisión para que ejerzan sus mandatos temporales mirando hacia el bien común y valorando las convicciones de los ciudadanos a quienes representan.

