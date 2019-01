//Video: Una maestra explica por qué cree que sus alumnos pueden cambiar el mundo

Las razones de Andrea

Andrea Herrera, es la maestra uruguaya que fue protagonista de un video, donde despide a los niños del año escolar y los anima a “cambiar el mundo” mediante sus cualidades personales. Las razones que la animan a creer.

“Cambiar el mundo empieza por ti”, corea Alejandro Lerner en una de sus canciones más conocidas. Esa frase, con vocablos diferentes y en contextos muy variados, se repite en mensajes motivacionales e inspiradores de diversa índole. Es una frase repetida, general, utópica. Pero lejos de caer en el cliché y demostrando conocimiento individualizado de sus alumnos, Andrea Herrera, una maestra de la escuela N°13 de San Carlos (Maldonado) fue protagonista de un video, que se viralizó donde se la ve dando un mensaje de despedida a los niños y animándoles a cambiar el mundo, mediante sus cualidades personales.

Creer en el cambio

“Una vez me preguntaron si el mundo se podía cambiar, si el mundo podía ser diferente, y yo creo que sí, miren con todo lo que podría ser diferente”, dijo la docente de 5° año de esa escuela en Uruguay, para luego enumerar las características más destacadas de cada uno de sus alumnos. “Podría ser diferente con la capacidad de adaptarse de Bruno, que era nuevo en la escuela y en la ciudad, y trabajó precioso y se adaptó precioso“, comenzó diciendo, mirando a los ojos al niño sobre el que hablaba.

El mundo puede ser diferente

“El mundo puede ser diferente con la energía de Lautaro”, continuó, provocando las risas de los escolares. “Con el ingenio de Luciano, con la paz de Juana al hablar, con la seriedad de Facundo, con el buen humor de Nicolás, con la predisposición a trabajar de Erika, con las anécdotas camperas de Gonzalo, con la espontaneidad de Camila, con la dedicación de Naomi que tiene un sueño y va a llegar, con la capacidad de no rendirse de Ximena, con la laboriosidad de Tania”, agregó señalando las características de cada uno y provocando diferentes reacciones por parte de los estudiantes.

Tras mencionar al menos una cualidad de cada uno de sus alumnos, la maestra terminó su discurso: “Con todas esas cosas, el mundo sí puede cambiar”.

Los comentarios positivos

El emotivo mensaje se transformó en video, gracias a que una de las madres que se encontraba en el salón captó el momento, y llegó a tener más de 356 mil reproducciones por parte de usuarios de Facebook.

Herrera es maestra hace 16 años y los últimos diez ejerció la docencia en la misma escuela, la N°13 de San Carlos. En conversación con El Observador, dijo que no era la primera vez que daba ese tipo de charlas a sus alumnos y que comenzó a hacerlas cuando observó el efecto de los comentarios positivos de las maestras a su hijo mayor.

El motor del cambio

“La idea era poder reflotar y hacerles ver que todos tenían algo para dar, los pude mirar después de esos 170 días de clase y pude reconocer que cada uno tenía algo positivo para dar“, dijo.

Cree que destacar los aspectos positivos de sus alumnos es fundamental para que puedan inspirarse y creer en ellos mismos. Está convencida de que la motivación debe ser el motor del cambio que la educación tiene que tener. Comparte la idea de un educador español que de nada vale saber ubicar a Neptuno en el universo sino se sabe controlar la rabia y la tristeza.

Algo para dar

“El objetivo de la actividad era poder remarcar en cada uno de sus niños que tienen un montón de cosas para dar. Lo que pasa es que muchas veces lo que se evalúa son otras cosas. Una persona no es solo Lengua y Matemáticas. No todos son buenos en esas materias y, por lo tanto, no siempre reciben comentarios positivos. Un niño cuando ingresa a la escuela, tiene muchas cosas para dar y aprender. Quise remarcar lo positivo de cada niño”, dijo.

Entender al otro

Si hay algo en lo que Herrera hace énfasis, es en las emociones. “Lo emocional es básico. Si yo no sé lo que me pasa, si yo no sé controlarme ni respetar al otro, va a ser difícil que yo aprenda y que sea un buen ciudadano que sepa convivir y cooperar”, sostuvo.

Pero entiende que de empatía no solo tiene que aprender el alumno sino también el docente. “Es fundamental entender al otro y poder darse cuenta que no todo el mundo vive las mismas cosas y que no a todos los niños les es fácil llegar a la escuela. Ahí el maestro es el que tiene que ser empático y ponerse en el lugar del niño. Es fundamental para el maestro conocer el medio en que trabaja”, aseguró la maestra que hace una década trabaja en la misma escuela y conoce de primera mano las situaciones familiares de los estudiantes.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com