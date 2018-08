//Video: Un hombre rescató a bebita que había caído en una boca tormenta

Ocurrió en Tucumán

El hombre ingresó al desagüe para rescatar a la bebé que lloraba sin cesar tras caer en la boca tormenta. “Dios me puso en el lugar y en el momento indicado”, comentó el hombre que fue identificado como Blas Cabrera.

La desesperación se había apoderado de todos en la nueva terminal de Concepción, en la provincia de Tucumán, debido a que una bebé se había caído a una de las boca tormenta que hay en el lugar. Sin embargo, un hombre apareció y con suma tranquilidad rescató a la menor y la devolvió a sus padres sana y salva.

El sujeto en cuestión se llama Blas Cabrera y es oriundo de Alto Verde. Justo estaba ahí, ya que había ido a esperar a un amigo que llegaba a la Perla del Sur. Mi bebé, mi bebé”, gritaba la mujer, entonces me acerco y veo que la bebé estaba en la boca tormenta llorando”, recordó.

“Lo primero que intenté hacer es sacarla por el lugar que había entrado, que era de 20 a 30 cm, pero no pude porque era muy estrecho, entonces junto con otro hombre que se había llegado al lugar intentamos ver y como está la obra en construcción todavía, vimos que a 30 metros estaba el canal más grande que están haciendo y que se podía entrar, entonces logramos trepar por ahí y meternos por parte del túnel, pero únicamente arrodillado porque era muy estrecho”, explicó parte de lo sucedido.

“Había muchos escombros, pero tuve miedo por las arañas o alacranes. De todos modos, me seguí metiendo, iluminando como podía, hasta llegar a la bebé que lloraba muchísimo. Cuando llego, la levanto, la toco y veo que había caído sobre las piedras, la reviso y no estaba lastimada, entonces atiné a sacarla por el mismo lugar que había caído”, agregó el joven.

Por último, Cabrera dijo que no se siente un héroe. “Cualquier persona hubiera hecho lo mismo. A mí Dios me puso en el lugar y en el momento indicado”, culminó en declaraciones a LV12.

