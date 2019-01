//Video: Siguió en bicicleta y atrapó a un motochorro que le robó la mochila

Ocurrió en Buenos Aires

Un ciclista persiguió y capturó a su asaltante. Luego un policía de civil le cruzó su propio auto y logró la detención del ladrón. Las imágenes de las cámaras de seguridad permiten ver el momento en que el ladrón es derribado.

Sin dudarlo y a toda velocidad, pedaleó para recuperar lo que le habían robado. En el barrio porteño de Recoleta, un ciclista fue víctima de un motochorro que le robó la mochila, pero el asaltante no pudo irse muy lejos, pues fue persiguió y capturado por su propia presa.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permiten ver el momento en que el ladrón es derribado de su moto por un hombre que se desplazaba en una bicicleta pública.

En esos momentos, un policía de civil le cruzó su propio vehículo al motochorro y logró su detención. Juan Pablo Telez fue la víctima del robo, y en diálogo con Telefé explicó: “No tenía muchas opciones, o me quedaba viendo cómo se iba mi mochila o tratar de correrlo. Le ténía fe al tráfico de Buenos Aires, y a que lo pueda ver un policía para que lo detenga. No soy Batman, pero no me quedó otra opción que tratar de alcanzarlo”.

“No pensé que estuviera armado, pero si me asusté cuando apareció un arma, que era la del policía de civil y después cuando aparecieron dos policías más que también apuntaban al que me estaba ayudando, sin saber que era uno de ellos”, agregó Juan Pablo.

Asimismo, Telez hizo referencia al riesgo del hecho que tuvo que atravesar. “Para mi estaba claro que era una situación de peligro porque había tres armas en el hecho. Parecía una película de Tarantino, que yo la estaba viendo desde adentro. Pero no era mi intención, yo quería recuperar mi mochila, y que él siga con su vida como quiera y ya seguir con la mía”, dijo.

