//Video: la tierna sonrisa de un bebé prematuro al recibir un beso de su papá

El video de un bebé prematuro que le sonríe a su papá colmó de ternura las redes sociales y despertó demostraciones de cariño de todo el mundo.

Las imágenes corresponden a un joven padre de Turquía que tiene en brazos a su hijo que nació antes de lo previsto y que requiere de cuidados intensivos de salud. El pequeño, que todavía respira con ayuda de una máquina, le regaló una “sonrisa” al instante de recibir el primer beso por parte de su papá.

– a wonderful reaction to the kiss of father 🤗 pic.twitter.com/Sn6r2k28zG

— Köksal Akın (@Koksalakn) 1 de mayo de 2018