//Venta de una beba: Revelan cómo se gestó la negociación con la compradora

Tremendo caso en Misiones

La madre podría ser declarada inimputable ya que tiene una dura historia de pobreza, exclusión de su hogar y problemas psiquiátricos. La madre, la compradora y una enfermera están detenidas. Además, separaron de cargo a una doctora.

Una de las primeras medidas que se le practicará a las detenidas por el caso de apropiación ilegal de la beba de Candelaria, en Misiones será la pericia psiquiátrica. Y en este punto, quien podría ser declarada inimputable es la madre biológica de la pequeña, por dos razones. La primera tiene que ver con su estado puerperal, que es una etapa crítica para la mujer, que debe lidiar con un hijo recién nacido y los cambios hormonales que alteran su estado físico y psíquico. Dura 40 días y las acciones que lleve adelante se tamizan con ese estado. Por otro, sus antecedentes por presuntos problemas psiquiátricos.

Las tres detenidas

María Angélica B., Susana A. y Patricia M., las tres mujeres detenidas por el caso de supresión de identidad de una beba recién nacida, empezarán a ser indagadas desde este miércoles por el juez de Instrucción Seis de Posadas, Ricardo Balor. La primera es la madre biológica de la pequeña, nacida en Posadas el 3 de julio y quien habría intentado entregar a la nena a cambio de un bien; la segunda es una empleada municipal de Candelaria que llegó a anotar como propia a la criatura, y la tercera una enfermera que habría oficiado de gestora para que se hiciera la apropiación irregular.

Los delitos que se les imputarán serán “supresión de identidad” y “falsificación de documento público”.

En situación de calle

María Angélica B. fue excluida de su hogar por episodios de violencia que tuvo con la abuela, con la cual residía. Como estaba sin casa, terminó viviendo con Susana A., empleada municipal y otra de las acusadas por el caso de supresión de identidad.

La mujer incluso pidió asistencia en la Municipalidad en abril. En una de sus visitas en la sede comunal, en medio de un brote de ira, tiró unas computadoras y terminó demorada por la Policía.

En el hospital de Candelaria incluso la habría atendido una psiquiatra, quien rechazó que se la medicara hasta después del parto, indicó Misionesonline.

María prácticamente estaba en situación de calle. En eso conoció a Susana, quien estaba obsesionada con tener un bebé. No fue difícil convencer a la embarazada para que le entregara la criatura.

Extorsionada

Los conocidos de María le contaron a los investigadores policiales que la mujer primero recibió como oferta una casita de madera y unos pocos muebles. Después, dinero en efectivo por la presunta venta de una casa que Susana tenía en Buenos Aires. Luego la promesa de una pensión por discapacidad tramitada en la Municipalidad. Y finalmente trabajo en Buenos Aires, por tres o seis meses, con una pariente de Susana, “hasta que todo se calmara”.

En los mensajes que intercambiaba con la poca gente de confianza, María contaba que a medida que el embarazo avanzaba, Susana se ponía más tensa.

Dijo que le decía, entre otras cosas: “Es la última vez que te hablo, no me salís más, o agarro y te denuncio”, “Tres meses te cobro por lo que te mantuve y vas a ir 6 de presa”, “No veo la hora de que nazca el bebé y que desaparezcas”.

María se sentía presa en la casa del barrio 2 de Febrero donde no la querían y su presencia generaba recelos. Hasta el último día de gestación se lamentó del hombre en quien confió y luego de enterarse de que estaba encinta, se borró.

Perderá el trabajo

Diferente sería la situación de Susana. La joven de 24 años, que trabajaba en el área de Cultura de la Municipalidad de Candelaria, sería removida del puesto. Como no tendría problema alguno, sería sometida a proceso por el delito de “supresión de identidad”.

Mismo panorama le espera a la enfermera Patricia M., una suerte de gestora de la empleada municipal para que la adopción irregular llegara a buen puerto, algo que finalmente no sucedió. La casa de Patricia en el barrio Anselmo fue allanada el miércoles.

La beba actualmente está a cargo de la Defensoría de Menores 5, María Isabel Bar.

Separan a doctora

Se trata de la doctora del Hospital de Candelaria implicada en el caso de supresión de identidad por la beba que nació en Posadas y fue inscripta dos veces. Además el médico sostuvo que se inició el proceso para el sumario administrativo tanto para la doctora como la enfermera, la cual sigue detenida por orden judicial.

El director del Hospital de Candelaria, Carlos Torres, dijo además que la enfermera continúa detenida y ahora en el hospital profundizaron las medidas de seguridad para evitar casos como estos.

Explicó que la parte legal sigue su curso y en lo administrativo se hizo el informe al ministerio y el Ministro eleva a la fiscalía para separar del cargo tanto a la médica como a la enfermera.

