//Vecinos deberán retirar documentación de ANSES
Localesfebrero 7, 2019

Vecinos deberán retirar documentación de ANSES

Desde la Oficina Permanente de Anses Nogoyá dieron a conocer el listado de vecinos que deben retirar la documentación y constancia de exención de huellas. Los mismos deberán acercarse a palacio municipal, ubicado en Caseros 965, el viernes 8 de febrero, en el horario de 15 a 17.

Conforman el listado:

BELKYS DEL CARMEN LOPEZ 
MARIA DEL CARMEN CORREA 
BLASINDA IRMA MOREIRA 
SILVINA GRACIELA BEBER 
IRMA CATALINA FRANK 
DELIA INES WEBER 
DAMIANA RUPERTA GARCIA 
ADNERIS ANA BOLZÁN 
OLGA SARA NORIEGA 
ROQUE RENE GONZALEZ 
JOSE OMAR BEGNIS 
MARIA VIRGINIA SALAS 
DAIANA GRACIELA ORLANDI 
NORBERTO DOMINGO VILLARROEL 
ANGELA CALIXTA SEGURA 
MARIA RUFINA DUPORTAL 
EDUARDO MIGUEL GARCIA 
TERESA BENITA ZEBALLOS 
ANA ELISABET CONTE 
RAQUEL AIDA FIRPO 
AMALIA ANSELMA ROMERO 
DORA LIBIA AVELINA TABORDA 
ROSA RAMONA LENCINA 
JUAN FELIX ATILIO BAGGIO 
MARIA ESTER DURÉ 
MARIA ZENONA LENCINA 
ESMILDA CRISPINA JELONCHE 
TOMAS ALBERTO GODOY 
HUGO DARIO OTAMENDI 
ITALIA DEL CARMEN LOPEZ 
ROQUE JOAQUIN DEL VALLE 
MARIA DELIA PEREZ 
ANDRES OSCAR MARCHESIN 
MIGUEL ANTONIO GIMENEZ 
CUASIMODA SILGUERO 
ROGELIO RAMON ROJAS 
MARIA ESTER CLEMENTIN 
ROSA KAINER 
CECILIA CATALINA FRANZ 
GREGORIA URBANA ENRIQUE 
RAMON ANDRES GIMENEZ 
ANTONIA TOGNOLI 
DELIA SUSANA PAEZ 
ROSA ANGELICA ROMERO 
IRIS ELINA MEDRANO 
LUIS ALBERTO JULIAN 
EVA DEL CARMEN MOLINI 
ARNOLDO HUMBERTO ALVAREZ 
JUANA ANTONIA GALIANO 
VICTORIA MATILDE ROMERO 
LUIS ELIAS RONCHI 
OMAR AURELIO VITALI 
JUAN CARLOS CABRERA 
LEONARDO ROSARIO FIRPO 
MONICA BEATRIZ CABRERA 
CARLOS DOMINGO LOPEZ 
OFELIA MATILDE FARIAS 
NELIDA MARGARITA DEGRAF 
HUGO DARIO OTAMENDI 
GUMERSINDA CONCEPCION MUÑOZ 
MIGUEL RAMON CANTARUTTI 
MARIA CELIA REGNER 
CELIA CAROLINA STEVEN 
NILDA ANGELICA PASCUALIN 
JUANA ELSA SOSA 
ANGELICA LEONTINA SPADILLERO 
ESTELA RAQUEL DURE 
XIMENA ABRIL CANNATELLA 
GLADYS MUÑOZ 
ANA NELLY
VITALINA MARGARITA CARDOSO 
JUAN CARLOS VIANCO 
WENCESLADA LEONOR CUENCA 
ELDA CORINA ZATTI 
MIRTHA ZULEMA QUINODOZ 
MANUEL DARIO ARIAS 
PAULA FIGUEROA 
NILDA MARGARITA BOLZAN 
JUANA SUSANA ACHE 
ODILIA SANCHEZ 
MARIA DEL CARMEN ESTEVECORENA 
MARIA LUCIA ARISMENDI 
RAMONA BARTOLA MOREL 
MARIA DELIA ACOSTA 
PABLO IGNACIO TABORDA 
EDUARDO FRACISCO CARLOS FERRARI 
MARIA CARMEN KRENZ 
WENCESLAO CELESTINO PAVON 
LUCHECIA CORNELIA RAMOS 
TOMASA POMPEYA ALARCON 
GABINO ALEJO MONZON 
CATALINA SUSANA OLIVERA 
FELIX TEOFILO TABORDA 
DELIA MARIA GRACIELA GARCIA 
ROMUALDA CARMEN AGUIRRE 
HILDA INES RODRIGUEZ 
NORMA BEATRIZ BUBILLO 
ANDRES CONSTANTE NUÑEZ 
JOSE MARIA NUÑEZ 
REINALDO ADOLFO WEIMER 
GRACIELA ROQUELINA ACOSTA 
MARTIN HERACLIO OTAMENDI 
PETRONA ISIDORA VERGARA 
BEATRIZ GUTIERREZ 
ELENA CECILIA ALAGUIBE 
DELIA ESTER GUTIERREZ 
CLORINDA BEATRIZ CARBALLO 
EVA ANGELICA ESCUDERO 
RENE OMAR ALVA 
TEODORA DORILA REINOSO 
ANIBAL AMARILLO 
ANGEL CHAVEZ 
HORACIO ALFREDO PERCIVALDI 
MERCEDES EULALIA ROMERO 
MARIA DELIA GHIGLIONE 
GLADYS BEATRIZ PACCOR 
FLORENCIA LEONOR TOLOSA 
JOSE MARIA BUBILLO 
ROSA TABLADA 
GUMERSINDA MUÑOZ 
TEODORA DORILA REINOSO 
SARA FAUSTINA MOREYRA 
GREGORIA ONESIMA PALAVECINO 
DIONISIA DOMINGA VERGARA 
GRACIELA DEL CARMEN RAMOS 
MARIA LEONOR CASTRO 
NELLI TABACHI 
ROSA NILDA LEONOR VERGARA 
JACINTA MONZON 
GRISELDA ROSALIA REYES 
ELSA MARIA CAMINOS 
ELVIRA BERNATI 
ANA MARIA SABAYIN

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