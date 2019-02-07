//Vecinos deberán retirar documentación de ANSES

Desde la Oficina Permanente de Anses Nogoyá dieron a conocer el listado de vecinos que deben retirar la documentación y constancia de exención de huellas. Los mismos deberán acercarse a palacio municipal, ubicado en Caseros 965, el viernes 8 de febrero, en el horario de 15 a 17.
Conforman el listado:
BELKYS DEL CARMEN LOPEZ
MARIA DEL CARMEN CORREA
BLASINDA IRMA MOREIRA
SILVINA GRACIELA BEBER
IRMA CATALINA FRANK
DELIA INES WEBER
DAMIANA RUPERTA GARCIA
ADNERIS ANA BOLZÁN
OLGA SARA NORIEGA
ROQUE RENE GONZALEZ
JOSE OMAR BEGNIS
MARIA VIRGINIA SALAS
DAIANA GRACIELA ORLANDI
NORBERTO DOMINGO VILLARROEL
ANGELA CALIXTA SEGURA
MARIA RUFINA DUPORTAL
EDUARDO MIGUEL GARCIA
TERESA BENITA ZEBALLOS
ANA ELISABET CONTE
RAQUEL AIDA FIRPO
AMALIA ANSELMA ROMERO
DORA LIBIA AVELINA TABORDA
ROSA RAMONA LENCINA
JUAN FELIX ATILIO BAGGIO
MARIA ESTER DURÉ
MARIA ZENONA LENCINA
ESMILDA CRISPINA JELONCHE
TOMAS ALBERTO GODOY
HUGO DARIO OTAMENDI
ITALIA DEL CARMEN LOPEZ
ROQUE JOAQUIN DEL VALLE
MARIA DELIA PEREZ
ANDRES OSCAR MARCHESIN
MIGUEL ANTONIO GIMENEZ
CUASIMODA SILGUERO
ROGELIO RAMON ROJAS
MARIA ESTER CLEMENTIN
ROSA KAINER
CECILIA CATALINA FRANZ
GREGORIA URBANA ENRIQUE
RAMON ANDRES GIMENEZ
ANTONIA TOGNOLI
DELIA SUSANA PAEZ
ROSA ANGELICA ROMERO
IRIS ELINA MEDRANO
LUIS ALBERTO JULIAN
EVA DEL CARMEN MOLINI
ARNOLDO HUMBERTO ALVAREZ
JUANA ANTONIA GALIANO
VICTORIA MATILDE ROMERO
LUIS ELIAS RONCHI
OMAR AURELIO VITALI
JUAN CARLOS CABRERA
LEONARDO ROSARIO FIRPO
MONICA BEATRIZ CABRERA
CARLOS DOMINGO LOPEZ
OFELIA MATILDE FARIAS
NELIDA MARGARITA DEGRAF
HUGO DARIO OTAMENDI
GUMERSINDA CONCEPCION MUÑOZ
MIGUEL RAMON CANTARUTTI
MARIA CELIA REGNER
CELIA CAROLINA STEVEN
NILDA ANGELICA PASCUALIN
JUANA ELSA SOSA
ANGELICA LEONTINA SPADILLERO
ESTELA RAQUEL DURE
XIMENA ABRIL CANNATELLA
GLADYS MUÑOZ
ANA NELLY
VITALINA MARGARITA CARDOSO
JUAN CARLOS VIANCO
WENCESLADA LEONOR CUENCA
ELDA CORINA ZATTI
MIRTHA ZULEMA QUINODOZ
MANUEL DARIO ARIAS
PAULA FIGUEROA
NILDA MARGARITA BOLZAN
JUANA SUSANA ACHE
ODILIA SANCHEZ
MARIA DEL CARMEN ESTEVECORENA
MARIA LUCIA ARISMENDI
RAMONA BARTOLA MOREL
MARIA DELIA ACOSTA
PABLO IGNACIO TABORDA
EDUARDO FRACISCO CARLOS FERRARI
MARIA CARMEN KRENZ
WENCESLAO CELESTINO PAVON
LUCHECIA CORNELIA RAMOS
TOMASA POMPEYA ALARCON
GABINO ALEJO MONZON
CATALINA SUSANA OLIVERA
FELIX TEOFILO TABORDA
DELIA MARIA GRACIELA GARCIA
ROMUALDA CARMEN AGUIRRE
HILDA INES RODRIGUEZ
NORMA BEATRIZ BUBILLO
ANDRES CONSTANTE NUÑEZ
JOSE MARIA NUÑEZ
REINALDO ADOLFO WEIMER
GRACIELA ROQUELINA ACOSTA
MARTIN HERACLIO OTAMENDI
PETRONA ISIDORA VERGARA
BEATRIZ GUTIERREZ
ELENA CECILIA ALAGUIBE
DELIA ESTER GUTIERREZ
CLORINDA BEATRIZ CARBALLO
EVA ANGELICA ESCUDERO
RENE OMAR ALVA
TEODORA DORILA REINOSO
ANIBAL AMARILLO
ANGEL CHAVEZ
HORACIO ALFREDO PERCIVALDI
MERCEDES EULALIA ROMERO
MARIA DELIA GHIGLIONE
GLADYS BEATRIZ PACCOR
FLORENCIA LEONOR TOLOSA
JOSE MARIA BUBILLO
ROSA TABLADA
GUMERSINDA MUÑOZ
TEODORA DORILA REINOSO
SARA FAUSTINA MOREYRA
GREGORIA ONESIMA PALAVECINO
DIONISIA DOMINGA VERGARA
GRACIELA DEL CARMEN RAMOS
MARIA LEONOR CASTRO
NELLI TABACHI
ROSA NILDA LEONOR VERGARA
JACINTA MONZON
GRISELDA ROSALIA REYES
ELSA MARIA CAMINOS
ELVIRA BERNATI
ANA MARIA SABAYIN
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com