//Unas 70.000 personas disfrutaron de la 29ª Fiesta Nacional del Mate en Paraná

Durante las tres noches

La Fiesta Nacional del Mate volvió a ser convocante para vecinos y turistas en la ciudad de Paraná. Fueron cerca de 70.000 personas que durante las tres noches disfrutaron de la variada cartelera de artistas, con entrada libre y gratuita.

En la noche de este domingo, llegó a su fin una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate organizada por la Municipalidad de Paraná y que tuvo lugar en la Plaza de las Colectividades del Puerto Nuevo. Durante tres noches, los espectadores disfrutaron de shows musicales y de baile de gran nivel. Como en otras ediciones, hubo patio de comidas, concurso de cebadores y un gran operativo de tránsito y seguridad en las inmediaciones al predio. Sergio Galleguillo, Los Nocheros y Kapanga, cerraron la fiesta. El vocalista “Mono” Fabio del grupo rockero fue invitado a cantar con el grupo salteño una canción.

La Fiesta Nacional del Mate volvió a ser convocante para vecinos y turistas en la ciudad de Paraná. La 29a. edición atrajo a un número cercano a las 70 mil personas que disfrutaron durante viernes, sábado y domingo de una nutrida y variada cartelera que ofreció la Municipalidad con entrada totalmente libre y gratuita. Kapanga fue el encargado de cerrar el festival a puro rock nacional.

El evento que contó con la organización conjunta de la Secretaría de Cultura y de Medios y Comunicación Ciudadana, tuvo gran aceptación del público que se acercó a la Plaza de las Colectividades y a las barrancas para observar un espectáculo de gran nivel, en cada velada. La propuesta también contó con puestos de emprendedores y vendedores gastronómicos, en lo que se denominó patio de comidas.

La jornada final comenzó a las 20 con la presentación sobre el escenario del ballet Los Entrerrianos y luego fue el turno de los ganadores del PreMate, rubro instrumental, Agua – Tierra – Barro y su repertorio folclórico. Desde el escenario Luis “Pacha” Rodríguez posteriormente sonó La Banda Roja y Los Potros Malambo desplegaron todo su baile.

En determinados momentos -y como en las veladas anteriores- el Gurí Molina le puso humor a la noche paranaense que pese a la baja temperatura en la velada dominguera mostró un marco imponente de público. La continuidad de la cartelera, contó con Sergio Galleguillo, que trajo su ritmo riojano a estos lares. Promediando la medianoche, hicieron su presentación Los Nocheros, que repasaron sus grandes canciones y el cierre contó con la actuación de Kapanga.

La Fiesta comenzó el viernes y tuvo como máximos atractivos a Raúl Lavié y el dúo Jairo-Baglietto. El sábado, fue el turno de César Isella y la cumbia y el cuarteto, con Los Palmeras y Banda XXI, entre otros grupos y solistas que formaron parte de la programación.

El intendente Sergio Varisco se mostró muy satisfecho por la repercusión de la 29ª edición de la Fiesta Nacional del Mate: “Es un balance muy positivo y estamos satisfecho se disfrutó todo en paz y orden”, destacó el mandatario. Asimismo, Varisco agradeció “al público paranaense que llenó las tres noches, por lo que es complicado dar un número preciso de asistentes, y que a su vez se mostró muy respetuoso”. No obstante, desde la organización el número de la concurrencia se acercó a las 70.000 personas a lo largo de las tres noches, siendo las del sábado y domingo, multitudinarias.

Varisco, sobre la decisión de no cobrar entradas fue acertada: “Estamos convencidos de que la cultura es un derecho y con la gratuidad de la Fiesta garantizamos la accesibilidad de todos”.

“La organización se encaró desde el punto cultural y turístico por eso se dispuso todo un operativo en las inmediaciones para un mejor espectáculo. Y en cuanto al show se trató de abarcar la mayor cantidad de estilos musicales, tango, cumbia, folclore y por otro lado hacerlo con artistas de calidad”, añadió Sergio Varisco.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Magda Varisco, mostró su alegría en el cierre de la fiesta: “Es un éxito y lo demuestra la gran concurrencia, la calidad de la gente tanto los paranaenses como los turistas. Hubo mucho esfuerzo de todos”. Al referirse a la gratuidad de esta edición, razonó: “No es cobrar poco o mucho, sino que hay que pensar que hay familias conformadas por cinco o seis personas. Ya llegar hasta acá es caro, y estoy feliz porque la gente lo disfrutó”.

Los artistas

Ag – Tierra – Barro. El conjunto ganador del PreMate brilló sobre el escenario mayor haciendo su debut oficial en la Fiesta del Mate. “Fue una alegría enorme contar con el acompañamiento de la gente, la familia y de todos”, reconoció Diego, voz del grupo. Agua-Tierra-Barro reúne músicos de todos los géneros pero tienen en común la pasión por lo que hacen. “Nos gusta la musica y lo hacemos de corazón. Es la primera vez que vemos tanta gente desde arriba del escenario”, reconoció.

El grupo también cuenta con un tecladista disminuido visual con experiencia en el festival. Francisco Irigoy Quiroga se presentó por segunda vez en la Fiesta. “Es extraordinario esto que vivo, siento mucha emoción. Es un orgullo compartir escenario con artistas de gran nivel como los que se presentaron y los que se presentan hoy. Soy tecladista de la banda, uno de los nuevos del grupo”, señaló Francisco.

Los Potros Malambo. El exitoso equipo de baile a nivel mundial se hizo presente en la 29ª edición con su show “Pura Sangre”. “Tenemos más de 10 años de experiencia y nos presentamos con nuestro show que consisten en zambas, gatos, chacareras, huairamuyo, malambo, bombo, boleadoras, un espectáculo con mucha energía”, dijeron los hermanos Gardelas. Asimismo, manifestaron su impresión sobre el festival: “Es hermoso la energía que se respira. Está muy bueno que sea gratuito, la gente se lo merece porque viene a disfrutar y a ver buenos shows”.

La Banda Roja. La histórica banda paranaense se llevó el aplauso de todo el público en la Plaza de las colectividades con su repertorio de música popular argentina. Alejandro Frías, guitarra y voz del grupo reconoció su felicidad de estar ante tanta gente en el festival. Asimismo, destacó la organización de la Municipalidad y por disponer la entrada gratuita: “Es un desafío muy grande que un evento de tal envergadura sea sin costo. Conozco esta fiesta desde la primera edición, y hoy se ve colmado por la cartelera de alto nivel que se presenta”, sostuvo. En tanto resaltó la “inclusión de los conjuntos locales que luchamos para que nos conozcan y que se le de un lugar a los ganadores del PreMate”.

Sergio Galleguillo. Apenas bajó del escenario, luego de ser ovacionado por la gente, dio sus primeras impresiones: “Estoy maravillado, Paraná me lleva el alma al cielo y mi corazón explota de la emoción. Me sorprendieron que hayan jugado con harina, como lo hacemos en el norte”. Por otra parte, consideró valorable la gratuidad del evento: “Quiero agradecerles a los organizadores de Cultura, porque hacerlo gratis es un acierto increíble y que Argentina busque estos cambios, posicionarse y que sean con grandes eventos populares para la gente que no pueda ver estos espectáculos, lo pueda hacer. Me llevo la mejor imagen de Paraná”.

Los Nocheros. Una vez más, el conjunto salteño volvió al festival paranaense para deleitar a todos los asistentes con sus éxitos y nuevas canciones. “Vinimos a dar un espectáculo recorriendo todos nuestros discos con las canciones que la gente pide, aquellas que han marcado el camino de nuestra carrera”, señaló Mario Teruel. “Estamos orgullosos de estar presente en esta ciudad donde la gente nos sigue mucho”, añadió. Su extensa actuación se extendió más allá de la 1.30 de la madrugada, manteniendo a todos los asistentes acompañándolos y cantando sus conocidos éxitos.

En un momento, el “Mono” Fabio, vocalista de Kapanga, fue invitado a cantar con ellos, adelantando su actuación y junto al cuarteto salteño interpretaron “Vuela una lágrima”.

Kapanga. El “Mono” Fabio, vocalista del grupo rockero ha venido a Paraná varias veces: “Igual debo conocer el 20%, pero cada vez que venimos para esta zona, uno disfruta con solo mirar y gratis. Gracias por ser una ciudad y una provincia que tanto nos quiere desde hace 20 años”. Sobre si había hecho skate en la capital provincial, dijo: “Ya estoy grande, estoy un poco retirado, me duelen las rodillas, el tendón de Aquiles, ya tengo que cuidarme. Cuando saco el skate, el resto de la banda tiembla. De vez en cuando sí, hoy tenía unas ganas… pero no”. Consultado sobre tres días de fiesta en Paraná gratuita, señaló: “Está bueno que todos tengan la oportunidad de ver algunos artistas de los que andamos dando vueltas por el país. Que la cuiden y la disfruten, así la tienen por muchos años más y otros artistas puedan venir a disfrutar de Paraná”. Sobre haber cantado con Los Nocheros esa noche, el Mono reflexionó: “Hace como 20 años que quería cantar con ellos, veníamos intercambiándonos cositas por las redes sociales, pero a mi me lleva a una parte más personal este deseo, que es con mi papá. Cuando firmamos nuestro primer contrato con la EMI, en 1998, teníamos a disposición un montón de discos, desde Beatles a Rolling Stones hasta lo que te imagines, dentro de esos discos me llevé uno de Los Nocheros y yo folclore escuchaba poco y se lo regalé a mi papá. ‘Vuela una lágrima’ era una de las canciones que más le gustaba; mi papá ya no está, falleció hace diez años y hoy pude cantar esa canción que a él tanto le gustaba y tenerlo presente al lado mío cuidándome y sé que de donde esté está orgulloso. Se lo agradezco a Los Nocheros que me hayan dado la chance. Ellos tampoco sabían la historia y se las conté antes de subir a cantar en el camarín. Lo pude recordar a mi papá con felicidad, a veces cuesta eso porque a uno lo embarga la tristeza, pero hoy pude disfrutarlo y sonreír, porque seguro lo disfrutó tanto o más que yo”.

La banda oriunda de Quilmes subió al escenario a las 2.15 de la madrugada y desató el delirio de todos a pura andanada de hits, ante una multitud inamovible en la última noche de la Fiesta Nacional del Mate. Como sorpresa, Luis Castro, “Luchito” de Banda XXI, subió al escenario y cantó con el “Mono” Fabio. “El universal”.

El mejor cebador

La 29ª edición también tuvo otro atractivo, el tradicional concurso de cebadores que quedó en manos de Solano Giménez, oriundo de Sauce de Luna. “Es una gran alegría conseguir este logro, no pensaba que podía ganar. La gente probó mis mates y dijeron que tenía un sabor muy especial. Es un mate que lo coseché en mi casa, lo curé con ginebra y yerba nueva hace 40 años”, señaló Solano.

Blas Zapata, jurado del concurso, destacó que el mate de Giménez “tenía la espuma perfecta y con el correr de las cebadas el sabor de mate seguía como si fuese el primero”. El jurado contó que el mejor cebador es el que sabe cómo hacerlo: “Este hombre lo hizo a la perfección. A todos los concursantes los hago probar del que yo considero el que es ganador, ahí ellos verdaderamente son los jurados y eligieron el de Solano”.

La oferta gastronómica

Además de la importante cartelera sobre el escenario mayor, en la zona del Puerto Nuevo hubo una variada oferta gastronómica y de artesanías. Los vendedores se mostraron muy conformes con la recepción del público que consumió o adquirió sus productos, y todos destacaron que la gratuidad del evento favoreció en sus ventas. Durante las tres noches, especialmente las del sábado y domingo, fue incesante la asistencia de familias y grupos de amigos a ese sector del patio de comidas. Se habían dispuesto mesas y sillas y se pudieron consumir producciones locales, de calidad y a precios módicos.

Voces de la gente

La Fiesta del Mate fue multitudinaria durante las tres jornadas. Además de los miles de paranaenses presentes, también hubo presencia de turistas. Silvia Martínez vino con su familia a disfrutar del festival. “Estuve los tres días y la verdad que está muy buena la Fiesta. Vinimos exclusivamente desde Gualeguay. Y que sea gratuito es muy bueno más teniendo en cuenta el nivel de los artistas”, dijo.

También hubo personas desde Buenos Aires. Augusto, oriundo de la localidad de San Nicolás, contó que llegó para la Fiesta por recomendación de conocidos: “Nos contaron unos amigos y la verdad que está muy buena la Fiesta del Mate, nos hemos bailado todo. También está bueno que sea gratis para que la gente disfrute del folclore argentino y de los otros géneros musicales”.

