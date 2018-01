//Una testigo afirmó que Nahir sabía disparar armas de fuego

Según informó, sólo se pudo acceder al celular de Nahir y no al de Fernando ya que es de “alta gama” y por ello cuesta más desbloquearlo. En el dispositivo de la joven, “del 28 de diciembre para atrás, la información está, por lo cual no habría sido modificada ni borrada, así que creo que vamos a tener un buen caudal de información para saber cómo era la situación entre ellos, sobre todo en los últimos días. Los mensajes nos van a permitir ver cómo era esa relación, si eran o no pareja“, dijo Rondoni Caffa.

¿NAHIR MANIPULABA Y DISPARABA ARMAS?

“Una de las amigas que ha declarado manifestó que tenía conocimiento, que esta chica disparaba armas, que se lo había dicho” afirmó el fiscal.

Dijo que durante la declaración de la testigo “no quedó bien clara la situación cuando ella relata, porque no recordaba si alguna vez había visto a la imputada disparar o le había mostrado un video, o si había subido un video“.

“Pero lo que sí quedó claro es que la imputada le dijo a ella que sabía disparar”, reafirmó. Y añadió: “El papá de esta chica manifestó que le había enseñado, pero a esta fiscalía no le interesa tanto quién le enseñó

LEGÍTIMA DEFENSA

Consultado acerca de la hipótesis de legítima defensa que intenta esgrimir la defensa de Nahir Galarza, Rondoni aseguró que “la legítima defensa tiene que ser en el momento del hecho” y no premeditada. “La fiscalía entiende que esta persona se fue de su casa con un arma para disparar. El cuerpo de ella no tiene lesiones y el cuerpo de la víctima sí las tiene“, aseveró.

LA RESPUESTA AL MÁNAGER DE MEDIOS

Jorge Zonzini, mánager de medios de la familia Galarza, hizo circular una captura de un video este lunes para intentar demostrar que la joven del primer video que se conoció “no es Nahir”. Al respecto, el fiscal sostuvo que en esa captura se puede ver a “una chica morocha, que en el video que la fiscalía tiene, enciende un cigarrillo“.

Además, indicó, “estamos hablando de un tiempo en que la imputada por ahí no pasó, porque en el segundo video que la fiscalía tiene en su poder, pasó, pero un tiempo después“. “A esa imagen ya la había visto y la había descartado porque es una persona distinta, con otras características de pelo que va encendiendo un cigarrillo”, dijo finalmente.