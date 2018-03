//Un policía salvó la vida de una bebé que se asfixiaba con yerba

Ocurrió en Villa Urquiza

El efectivo se encontró con la madre que corría desesperada por una calle de Villa Urquiza y con su pequeña niña en brazos. “Me pone feliz ver que, tanto la madre como la beba, se encuentran bien”, afirmó el policía.

El segundo jefe de la Comisaría de Villa Urquiza, Guillermo Silaur, realizaba este mediodía, un recorrido por las calles de la localidad, cuando observó a una mujer que en una situación desesperante, corría por la calle con su bebé en sus brazos.

El funcionario descendió del patrullero y mientras la joven le manifestaba en pocas palabras lo que sucedía, vio que la pequeña estaba morada y ahogada. Paso seguido, el policía la tomó en sus brazos y le brindó las primeras tareas de urgencia a lo que la pequeña respondió de manera favorable.

Fue así que trasladó a la bebé y a su madre al Centro de Salud de la comunidad, ya que la mujer también se encontraba descompuesta. Al mismo tiempo, la pequeña Mía se iba recuperando.

Tras el hecho, el segundo jefe de la Comisaría de Villa Urquiza, contó los detalles del heroico accionar que permitió salvar la vida de la pequeña Mía.

Silaur contó a El Observador que “cuando estaba tratando de que la nena respire, volvió en sí y además de arrojar flema, que tenía porque estaba un poco resfriada, también observamos que era yerba lo que estaba en su boca”, afirmó el funcionario policial.

Además, explicó que “su mamá me dijo que estaba jugando con su hermanito y seguramente, en ese momento, fue cuando consumió la yerba y al tragarla se ahogó”, afirmó el efectivo de Villa Urquiza.

Finalmente, el policía resaltó: “agradezco a Dios que me ayudó en esta situación y me pone feliz ver que, tanto la madre como la beba, se encuentran bien de salud”.

