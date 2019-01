//Un perrito sin hogar enterneció al mundo al acurrucarse junto al Niño Jesús

Un ángel. La vecina que registró el momento sostiene que él sí comprendió el verdadero significado de la Navidad. Sin embargo, nadie era capaz de darle un hogar y vivía abandonado en la calle. ¡Mirá las fotos!

Estas fotos tuvieron repercusión en su momento, pero llamativamente -o no tanto, porque así son los fenómenos virales-, se han hecho realmente mundiales en estos días. Sin embargo, se trata de un episodio que fue publicado en Facebook el 5 de diciembre de 2011, pero que bien vale rememorar: cuenta una hermosa historia.

En un lluvioso día de diciembre en una pequeña ciudad en Santa Catarina, en Brasil, las familias estaban admirando las bonitas decoraciones navideñas y se detuvieron para ver la escena de la natividad.

En una inspección más cercana, se dieron cuenta de que algo no se veía bien en la imagen, no encajaba.

A través de la bonita flor de pascua roja, sus ojos se posaron en el niño Jesús en el pesebre y vieron que no estaba solo.

La vecina Kiko Della Giustina estaba entre una multitud de lugareños en la ciudad de Criciúma que vieron a un perro acurrucado junto al niño Jesús, disfrutando del calor de su cuna.

Los residentes hicieron todo lo posible para no molestar al perro sin hogar, trataron de no ahuyentarlo. Mostraron verdadera compasión hacia este animal necesitado.

Kiko sintió que tenía que tomar fotos de la dulce escena y publicarlas en internet. Durante la última década, estas fotos siempre aparecen en esta época del año como un recordatorio del verdadero significado de la Navidad.

Al año siguiente, en diciembre de 2009, la bloguera Ana Corina compartió un correo electrónico que recibió de Kiko Della Giustina, quien compartió la historia que hay detrás de la foto.

Según Ana, el cachorro que buscaba calor junto al niño Jesús era conocido por los comerciantes locales de la zona.

‘Día frío y lluvioso’

Tuve el gran honor y la felicidad de haber tomado las imágenes de la escena de este hermoso y abandonado perro en el pesebre”, dijo Kiko en su correo electrónico. “Nunca lo olvidaré, era un día frío y lluvioso”.

Giustina dijo que ver al perro lo emocionó porque sabía que no podía ofrecerle un hogar, y agregó: “Desafortunadamente, no me lo llevé a casa porque vivo en un apartamento y ya tengo dos perros adoptados de la calle”.

¡Poco después se supo que este magnífico pastor alemán había sido adoptado! Una historia que refleja el verdadero significado de la Navidad.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com