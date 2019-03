//Un gesto en redes transformó un robo en una increíble cadena solidaria

Un atleta entrerriano multicampeón sufrió el robo de su equipo deportivo a poco de participar del Mundial de Duatlón. La solidaridad se abrió camino a través de las redes y permitió que la historia tenga un giro inesperado

El fin de semana el atleta multicampeón gualeguaychense, Alejandro Belén, sufrió el robo de su equipamiento deportivo a menos de dos meses de disputar el Mundial de Duatlón cuando malvivientes ingresaron a su casa. La buena voluntad de dos tuiteros hicieron que la historia tomé un giro tan inesperado como positivo.

Alejandro Belénes un tipo humilde, de laburo. Se nota en su piel curtida por el sacrificio que la decisión de ser atleta no ha sido sencilla trabajando de sol a sol en la popular gomería “La Posta” de Urquiza al oeste, en Gualeguaychú. Sus largas jornadas intercalan la pesada rutina de cambiar gomas de camiones con el entrenamiento de elite que el duatlón requiere. “Entreno tres horas diarias, un día 20 kilometros a pie y otro de 45 a 80 en bicicleta para luego intercalar”, le cuenta aInfocielo.

Belén, a primera vista, no parece pero es ocho veces campeón argentino, Panamericano y viene de conseguir el octavo puesto (que pudo ser segundo de no ser por un calambre) en el Mundial de Dinamarca 2018. El fin de semana su sueño de viajar al venidero Mundial de España se vio atentado por el robo de sus pertenencias, luego de que le violentaran la casa llevándose su material deportivo (cinco pares de zapatillas de alto rendimiento) y también un televisor LCD.

El delito se llevó adelante mientras la familia estaba fuera de la casa. El protagonista de la historia estaba junto a su pareja Gabriela organizando una de las tantas peñas que se llevan adelante para poder conseguir los fondos para viajar: “Gente amiga nos dona lechones y asado. Vendrán cerca de 60 amigos que colaboran”, cuentaquien en breve estará en España y que sabe que lo recaudado cubre apenas un porcentaje de los gastos totales que se cubren con la ayuda del Gobierno entrerriano que colabora para que Gualeguaychú tenga en competencia al mito deportivo que, con 44 años, sigue siendo un ejemplo de constancia.

El robo acaparó la atención de Juan Dorrego, un empleado administrativo de Gualeguaychú que conoce la carrera de Belén y de Malena Stein, que vive en Palermo, pero en Twitter se dedica a colaborar con diversas causas y ambos se movilizaron usando las redes sociales. Ninguno se conoce entre sí, pero desde las buenas intenciones lograron un efecto maravilloso, pese a que el comienzo fue con una negativa de Adidas.

“No conozco a ninguno de los dos, es impresionante lo que paso, la cantidad de marcas que han llamado Fila, Reebok, Nike…no me quiero olvidar de nadie, hasta de Ribero se comunicaron y me dijeron que iban a mandar un televisor”, cuenta Belén que, sin rencores, dijo sobre Adidas: “No es obligación de ellos ayudarme”.

“A la amargura que me dio lo que pasó, Dios me está dando el doble. No tengo palabras”, se emociona quien puede cambiar entre 12 y 28 gomas de camión diarias: “A veces quedo muerto y no puedo entrenar”, dice entre risas.

Desde lo oscuro vino la luz. La negativa de Adidas generó un efecto inmediato en otras marcas que enseguida se pusieron contacto con sus “colaboradores tuiteros” para poder llegar a Alejandro y ponerse a disposición del multicampeón que, a diferencia de al menos 12 deportistas de su ciudad, no tiene el beneficio de la beca.

La historia no termina ahí, para el papá de Nicole (12) y Victoria (6) que debe estar en Madrid el 20 de abril para el 27 formar parte del Mundial en Pontevedra. “Una chica de Gualeguaychú, que vive en Madrid, me llamó para decirme que se hacía cargo de su estadía en Madrid. Es impresionante”, confiesa en un tono que se delata tímido, casi sin poder creer como aquel mal trago se transformó en una demostración del poder de transformar que tiene la solidaridad.

